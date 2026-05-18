В Приморье передано в суд дело о реабилитации нацизма

Следственное управление СКР по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Находки. Он обвиняется в реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление — до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2023 года мужчина в одной из соцсетей разместил в открытом доступе видеоролик, в котором отрицались факты, установленные Нюрнбергским трибуналом. В частности, ставились под сомнение существование газовых камер и планы массового истребления людей. Кроме того, обвиняемый одобрял действия «нацистской Германии, признанные международным правосудием преступными».

Алексей Чернышев, Владивосток