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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ПроисшествияЭкстремизм

Потомков оставили с боевым крылом

Отклонен иск запрещенной общины к ФСБ
Как стало известно “Ъ”, в Москве суд отклонил жалобу потомков Батал-Хаджи Белхароева, которые оспаривали признание боевого крыла своего общества террористическим и его запрещение в России. Пока рассматривалось заявление выходцев из Ингушетии, Верховный суд России признал террористической всю общину.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Мосгорсуд 19 октября рассмотрел жалобу адвокатов на решение Мещанского райсуда, который 22 мая этого года прекратил производство по иску потомков Батал-Хаджи Белхароева к ФСБ России. Они добивались признания незаконным внесения спецслужбой боевого крыла последователей религиозного течения в единый федеральный список запрещенных организаций, признанных террористическими.
Истцы, в частности, утверждали, что суд лишил их права на защиту «памяти умершего предка, чести семьи и доброго имени рода Белхароевых».
Они указывали, что Белхароев-старший являлся известным и авторитетным религиозным деятелем. По их данным, сторонники Батал-Хаджи исповедуют традиционный ислам, а обвинения в их адрес «не обоснованы».
Истцы просили решение Мещанского райсуда отменить, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Представитель Генпрокуратуры в МГС выступил против, указав, что, пока велся спор вокруг запрета «боевого крыла», Верховный суд России по иску главы надзорного ведомства Александра Гуцана признал террористической и запретил всю международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхароева — баталхаджинцев».
Если для первого решения, принятого Южным окружным военным судом по «крылу», основанием стали нападения на начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, завершившиеся его убийством вместе с братом в 2019 году в Москве, то в Верховном суде говорилось о целой серии резонансных терактов и преступлений общеуголовной направленности. Среди них Генпрокуратура и СКР официально называли нападение на органы госвласти и их представителей в Ингушетии в 2004 году (погибли 78 человек), теракте в поезде «Невский экспресс» 2007 года (27 жертв), атаке в 2024 году на «Крокус Сити Холл» (погиб 151 человек) и убийстве с помощью бомбы в том же году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Выходцы из запрещенной общины, говорилось в приговорах, вынесенных по данным уголовным делам, обеспечили нападавших на посетителей концертного зала оружием и боеприпасами, а подрывника генерала пытались спрятать от правоохранителей.
Также приводились данные о том, что выходцы из общества не только оказывали содействие украинским спецслужбам, но и воевали на стороне ВСУ.
Мосгорсуд жалобу отклонил.
Экстремизм, национализм, оскорбление чувств верующих

Авторы

  • Николай Сергеев
    старший корреспондент