Потомков оставили с боевым крылом

Если для первого решения, принятого Южным окружным военным судом по «крылу», основанием стали нападения на начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, завершившиеся его убийством вместе с братом в 2019 году в Москве, то в Верховном суде говорилось о целой серии резонансных терактов и преступлений общеуголовной направленности. Среди них Генпрокуратура и СКР официально называли нападение на органы госвласти и их представителей в Ингушетии в 2004 году (погибли 78 человек), теракте в поезде «Невский экспресс» 2007 года (27 жертв), атаке в 2024 году на «Крокус Сити Холл» (погиб 151 человек) и убийстве с помощью бомбы в том же году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.