Потомков оставили с боевым крылом
Отклонен иск запрещенной общины к ФСБ
Как стало известно “Ъ”, в Москве суд отклонил жалобу потомков Батал-Хаджи Белхароева, которые оспаривали признание боевого крыла своего общества террористическим и его запрещение в России. Пока рассматривалось заявление выходцев из Ингушетии, Верховный суд России признал террористической всю общину.
Мосгорсуд 19 октября рассмотрел жалобу адвокатов на решение Мещанского райсуда, который 22 мая этого года прекратил производство по иску потомков Батал-Хаджи Белхароева к ФСБ России. Они добивались признания незаконным внесения спецслужбой боевого крыла последователей религиозного течения в единый федеральный список запрещенных организаций, признанных террористическими.
Истцы, в частности, утверждали, что суд лишил их права на защиту «памяти умершего предка, чести семьи и доброго имени рода Белхароевых».
Они указывали, что Белхароев-старший являлся известным и авторитетным религиозным деятелем. По их данным, сторонники Батал-Хаджи исповедуют традиционный ислам, а обвинения в их адрес «не обоснованы».
Истцы просили решение Мещанского райсуда отменить, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Представитель Генпрокуратуры в МГС выступил против, указав, что, пока велся спор вокруг запрета «боевого крыла», Верховный суд России по иску главы надзорного ведомства Александра Гуцана признал террористической и запретил всю международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхароева — баталхаджинцев».
Если для первого решения, принятого Южным окружным военным судом по «крылу», основанием стали нападения на начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, завершившиеся его убийством вместе с братом в 2019 году в Москве, то в Верховном суде говорилось о целой серии резонансных терактов и преступлений общеуголовной направленности. Среди них Генпрокуратура и СКР официально называли нападение на органы госвласти и их представителей в Ингушетии в 2004 году (погибли 78 человек), теракте в поезде «Невский экспресс» 2007 года (27 жертв), атаке в 2024 году на «Крокус Сити Холл» (погиб 151 человек) и убийстве с помощью бомбы в том же году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Выходцы из запрещенной общины, говорилось в приговорах, вынесенных по данным уголовным делам, обеспечили нападавших на посетителей концертного зала оружием и боеприпасами, а подрывника генерала пытались спрятать от правоохранителей.
Также приводились данные о том, что выходцы из общества не только оказывали содействие украинским спецслужбам, но и воевали на стороне ВСУ.
Мосгорсуд жалобу отклонил.