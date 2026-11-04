Речь идет не о том, чтобы превратить школу в кузницу ранней профориентации, а о том, чтобы дать детям раннее знакомство с технологическими компаниями, их приоритетами, живой практикой. Не готовить человека под конкретный заказ, а помочь ему сориентироваться в пространстве. Это про формирование личности, про понимание своих возможностей. И в конце концов — про кадры, которые получат отрасли. Что они получают сейчас? Человек у нас по классическому сценарию знакомится с индустрией уже с дипломом на руках и начинает сверять ожидания и реальность. Спросите работодателей, кто приходит к ним в возрасте от 22 до 30 лет,— характеристика будет примерно такая: меняют компании как перчатки, всерьез рассказывают, что это работодатели проходят у них испытательный срок, а не наоборот. Это к вопросу о повышении производительности труда, технологических прорывах, конкуренции на глобальных рынках и прочем. Все хотят иметь специалистов, которые пришли не на «смотр компаний», а готовых к ответственности, к решению сложных задач, к созданию нового. Но ничего готового нет. Кадры придется растить. И именно школа здесь — отправная точка.