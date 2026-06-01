Глава Бурятии поручил разобраться в нападении на школьницу в Москве

В Москве полиция проводит проверку после заявления об избиении 14-летней девочки, которая заявила, что ее избили две женщины в одном из столичных ЖК. Медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и гематомы, на рану наложили швы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Подросток — уроженка Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что на девочку напали на почве национальной ненависти. Он поручил разобраться с ситуацией и помочь пострадавшей с лечением. «Взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка — нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства»,— написал глава Бурятии в Telegram.

Как сообщает ТАСС, происшествие случилось в ЖК «Саларьево Парк», куда девочка пришла в гости. Предварительно известно, что она сильно дернула дверь в подъезд, так как забыла код домофона. Две местные жительницы из-за этого начали конфликт, который дошел до рукоприкладства.

По информации Babr Mash, подростка якобы обозвали «узкоглазой», таскали за волосы, били ногами и, по словам пострадавшей стороны, ударили самокатом по голове. Сами женщины уверяют, что не оскорбляли подростка, и утверждают, что ребенок сам на них напал, вооружившись пластиковой лопаткой, отметил Telegram-канал. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что взяли на контроль проверку по факту избиения несовершеннолетней.