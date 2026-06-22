Переговорщика вызвали в суд

В Ростове-на-Дону передано в суд дело председателя «Главного духовного управления мусульман Ростовской области» Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). В июне 2024 года Ахмед Абусупьянов вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1, а в 2025 году стало известно, что уголовное дело возбуждено уже в отношении него самого. Вместе с Ахмедом Абусупьяновым также будут судить пятерых его сторонников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, а также пятерых его соучастников в возрасте от 36 до 54 лет, обвиняемых в зависимости от ролей по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об Ахмеде Абусупьянове и его сторонниках. «Ахмед Абусупьянов — самопровозглашенный муфтий области, председатель „Главного духовного управления мусульман Ростовской области“»,— уточнил источник.

В 2024 году Ахмед Абусупьянов вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1. Тогда группа заключенных захватила в заложники двух сотрудников. Захватчики записали видеообращение, в котором назвали себя приверженцами организации «Исламское государство», признанной террористической и запрещенной в России. Несколько подозреваемых в организации захвата были убиты в ходе штурма, сообщалось о двоих выживших.

Как считают следователи, в 2022 году Ахмед Абусупьянов вместе с тремя местными жителями вошел в состав запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». «Злоумышленники систематически организовывали собрания, в ходе которых пропагандировали негативное отношение и вражду к представителям иных аналогичных организаций»,— сказано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ростовской области.

Также, по версии следствия, на улице 16-я Линяя в Ростове-на-Дону Ахмед Абусупьянов вместе со своими сторонниками, «грубо нарушая общественный порядок и выражаясь нецензурной бранью», напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве. Потерпевшему были причинены телесные повреждения. Источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах уточнил, что описанные события произошли в сентябре 2023 года.

Задержание подозреваемых проводили сотрудники УФСБ России по Ростовской области и ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области в марте 2025 года. С тех пор обвиняемые находятся под стражей. В июне уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Иванова