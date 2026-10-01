Главу FIDE подводят к экстремизму

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура добивается конфискации активов избранного на прошлой неделе главой FIDE казахского бизнесмена Тимура Турлова. Поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил “Ъ”, что из российского бизнеса господин Турлов давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока не известны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава FIDE Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава FIDE Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Административный иск заместителем генпрокурора России подан в Тверской райсуд Москвы. Ответчиками по нему выступают Тимур Турлов, Аркадий Щукин, являющийся управляющим активами в РФ, компании «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд», как сказано в базе данных Мосгорсуда. Суть иска не обозначена, но указаны с десяток взыскателей.

Официальных комментариев из суда и Генпрокуратуры не последовало, но источники “Ъ” полагают, что иск может быть направлен на признание господина Турлова и других ответчиков экстремистами и конфискацию их активов.

По данным казахских и украинских СМИ, разорвав все отношения с Россией в 2022 году и отказавшись от гражданства РФ, ставший казахом Тимур Турлов активно инвестировал средства в Украину. Речь шла не только о создании подразделений Freedom Holding в этой стране, но и пожертвованиях, сделанных господином Турловым Украине. В СМИ выплаты назывались гуманитарными. Тимур Турлов, сообщалось в публикациях, пожертвовал 1 млрд тенге (более $2 млн) посольству Украины в Казахстане на закупку гуманитарной помощи. Кроме того, он направил 371 млн 566 тыс. тенге (более $720 тыс.) на счета благотворительных фондов в Казахстане, которые «занимались поддержкой Украины в условиях гуманитарного кризиса». В свою очередь, Freedom Holding перечислил €2 млн на закупку автомобилей скорой помощи и проч. Эти и другие пожертвования направлялись через платформу UNITED24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Похожих «жертвователей» в России уже признавали экстремистами, поскольку суды различных уровней устанавливали, что отправленные ими суммы тратились и на закупку беспилотников, амуниции, боеприпасов и проч. для сил, противостоящих РФ.

Тимур Турлов родился и вырос в Москве, здесь же начал заниматься брокерским бизнесом и инвестициями. После начала СВО продал свои активы в России заместителю гендиректора и члену совета директоров «Фридом Финанс» Максиму Повалишину (сейчас они работают под брендами «Цифра банк» и «Цифра брокер»), а сам отказался от российского гражданства, получив казахское.

При этом активы Freedom Holding весной 2026 года оценивались в $13 млрд, а прибыль превышала $153 млн. 26 сентября этого года Тимур Турлов был избран президентом FIDE, сменив на посту бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Представители ответчика заявили “Ъ”, что подробности исковых требований Генпрокуратуры России им пока точно не известны, документы только изучаются, а потому подробно комментировать их невозможно.

Собеседование сторон по иску назначено в Тверском райсуде на 15 октября.

Николай Сергеев