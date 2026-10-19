Призыв не остался без ответа
Блогера Татьяну Монтян приговорили к полутора годам колонии-поселения
Суд в Донецке вынес приговор по уголовному делу блогера и юриста Татьяны Монтян. Ее обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Основанием для обвинения стало высказывание госпожи Монтян об «охраноте», размещенное на видео в Telegram-канале. Подсудимая получила полтора года колонии-поселения, защита намерена обжаловать это решение.
Ворошиловский межрайонный суд Донецка вынес приговор Татьяне Монтян. Ей вменяли в вину публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимая обратилась в суд с ходатайством о рассмотрении дела в ее отсутствие. Блогер указала на необходимость продолжать реабилитацию в Москве после полученной ею травмы плеча. По словам госпожи Монтян, операция потребовалась после применения к ней физической силы полицейскими в ДНР. Суд ходатайство удовлетворил, в заседании госпожа Монтян участвовала по видео-конференц-связи из Нагатинского суда столицы.
В итоге госпоже Монтян назначили полтора года колонии-поселения, а также запретили на два года администрировать интернет-ресурсы.
Меру пресечения ей оставили без изменений до вступления приговора в силу.
Татьяна Монтян — юрист и блогер. Высшее образование получила в МГУ, после чего долгое время работала на Украине адвокатом, участвовала в ряде громких политических процессов. После того как поддержала вхождение Крыма в состав России, была внесена в украинскую базу «Миротворец». В 2021 году переехала в Россию и получила гражданство. На ее Telegram-канал подписано более 400 тыс. человек.
Уголовное дело в отношении юриста было возбуждено 1 сентября 2025 года. Госпоже Монтян избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Через месяц ее внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Поводом для уголовного преследования стала публикация трехчасового видеоролика в Telegram-канале в январе 2022 года.
Согласно материалам дела, госпожа Монтян призывала к насильственным действиям в отношении «охраноты», которую следствие признало социальной группой. Этим словом она назвала людей, которые меняют свои взгляды, подстраиваясь под обстоятельства.
Во время прений представитель гособвинения просил назначить фигурантке пять лет колонии. Отягчающим обстоятельством обвинение просило признать совершение преступления в период действия военного положения на территории ДНР.
Защита оспаривала выводы экспертиз, прежде всего трактовку слова «охранота». Представленный ею специалист указал, что оно отсутствует в современных словарях и не имеет закрепленного значения, а в ролике обозначает приспособленцев, соглашателей и конформистов. Защита оспаривала квалификацию действий госпожи Монтян по ст. 280 УК, утверждая, что публикация видеозаписи подпадает под ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).
Адвокат фигурантки Алексей Калугин намерен добиваться отмены приговора.