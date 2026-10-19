Призыв не остался без ответа

Татьяна Монтян — юрист и блогер. Высшее образование получила в МГУ, после чего долгое время работала на Украине адвокатом, участвовала в ряде громких политических процессов. После того как поддержала вхождение Крыма в состав России, была внесена в украинскую базу «Миротворец». В 2021 году переехала в Россию и получила гражданство. На ее Telegram-канал подписано более 400 тыс. человек.