Суд признал иноагента Надеждина виновным в демонстрации экстремистской символики

Долгопрудненский городской суд оштрафовал бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) на 1000 руб. за демонстрацию изображения Алексея Навального. Он признан виновным в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По данным полиции, в ноябре 2023 года господин Надеждин (внесен в реестр иноагентов) разместил в своем Telegram-канале ссылку на видео Эльвиры Вихаревой (также включена Минюстом в реестр иностранных агентов) «Кандидат против Путина 2024». В этом ролике в течение десяти секунд демонстрировалось фото Алексея Навального.

В суде политик и его адвокаты доказывали, что событие правонарушения со стороны господина Надеждина (внесен в реестр иноагентов) отсутствует – он не является владельцем YouTube-канала и не мог контролировать его содержание. Саму госпожу Вихареву (внесена в реестр иноагентов) к ответственности никто не привлекал. Адвокаты также обращали внимание на то, что ссылки в протоколе и материалах дела не совпадают, а назначенная дознавателем политологическая экспертиза проведена с нарушениями. Суд эти доводы не убедили.

В суде политику стало плохо: он несколько раз жаловался на высокое давление, к нему вызвали скорую.

Надеждин (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что обжалует принятое решение. В июне он выдвинулся кандидатом на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу и сейчас собирает подписи. 10 июля, однако, политик был объявлен иностранным агентом. Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков