Бывшему директору Popcorn Books просят дать 4 года условно за экстремизм

В ходе прений в Замоскворецком районном суде Москвы представитель гособвинения попросила суд дать бывшему директору Popcorn Books Дмитрию Протопопову четыре года условно. Кроме того, обвинение запросило суд назначить ему пять лет испытательного срока, на четыре года запретить администрировать площадки в интернете и заниматься издательской деятельностью, а также взыскать с фигуранта около 8 млн руб.

Господину Протопопову вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации. Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение.

Сам господин Протопопов заявлял, что в содеянном раскаивается и сделку со следствием заключил добровольно, желая как-то исправить совершенное им.

Согласно версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года сотрудники издательства Individuum организовали продажу, в том числе несовершеннолетним, более 1 тыс. книг, «пропагандирующих деятельность движения ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В рамках этого дела были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин (после допроса его отпустили), один из руководителей Individuum и Popcorn Books Дмитрий Протопопов, бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев. Все фигуранты признали вину и сотрудничали со следствием.

Ефим Брянцев