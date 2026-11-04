Зрителям не хватает зрелищ
Ранее “Ъ” писал, что в России впервые с пандемии начало расти число новых исполнителей, собравших стадионные концерты (см. “Ъ” от 25 июня 2025 года). После начала пандемии фактически все стадионные концерты были отменены или перенесены, а участники рынка столкнулись с убытками, которые оценивали в сотни миллионов рублей (см. “Ъ” от 25 декабря 2020 года). В результате отечественным промоутерам пришлось сократить 50–70% персонала. Ситуацию усугубило начало военных действий на Украине. Тогда об отмене туров, а также стадионных концертов объявил ряд крупных зарубежных исполнителей — Imagine Dragons, Green Day, Brainstorm, Slipknot, Бьорк и другие (см. “Ъ” от 1 марта 2022 года). Страну покинули и многие популярные отечественные исполнители.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 10