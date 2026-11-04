Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомМузыкальный рынок

Зрителям не хватает зрелищ

В России выросли продажи билетов на стадионные концерты
Продажи билетов на концерты за девять месяцев 2026 года выросли примерно на 30%. При этом спрос на стадионные форматы увеличился почти в полтора раза. Несмотря на то, что средняя номинальная стоимость билета прибавила примерно 13%, участники рынка считают, что рост обеспечивается не только повышением цен, но и существенным увеличением количества проданных билетов. Зрители становятся более избирательными, но готовыми платить.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Купить фото
“Ъ” опросил участников билетного рынка о продажах за девять месяцев 2026 года. Так, на «Яндекс Афише» за период было продано билетов на 9,2 млрд руб., что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом из них 4,35 млрд пришлось на стадионные концерты — это на 41,4% больше прошлого года, говорят в компании. В штуках продажи билетов в этом сегменте на площадке также выросли — на 34,4%, до 791,4 тыс. Средний чек на стадионные концерты вырос на 7,4%, до 10,5 тыс. руб., тогда как на концерты в целом — на 8,6%, до 6,3 тыс. руб.
По данным Kassir.ru, за девять месяцев 2026 года продажи билетов на стадионные концерты выросли на 49,5% год к году, в денежном выражении — на 70,2%, рассказали “Ъ” в компании. При этом средняя номинальная стоимость билета увеличилась на 13,8%. «Таким образом, рост сегмента обеспечивается не только повышением цен, но и существенным увеличением количества проданных билетов»,— объясняет гендиректор ГК Kassir.ru Елена Глуховская.
Она добавляет, что среди самых продаваемых стадионных концертов на их площадке — шоу Егора Крида, Zivert, Димы Билана и Басты, а также масштабный стадионный тур группы «Руки вверх!» по городам России. В «Яндекс Афише» говорят, что среди десяти самых продаваемых мероприятий в России за третий квартал половина — стадионные концерты Басты, Вани Дмитриенко, «Зверей» и совместный концерт Басты и Guf. В Intickets не ответили “Ъ”, в Ticketland отказались от комментариев. В 2025 году рынок офлайн-развлечений в РФ увеличился на 28%, до 306 млрд руб. оценивали в Okkam. Совокупная доля крупнейших билетных операторов «Яндекс Афиши», Kassir.ru и «МТС Live» выросла до 48%, совокупная доля продаж через собственные витрины компаний увеличилась с 21% до 26%.

Ранее “Ъ” писал, что в России впервые с пандемии начало расти число новых исполнителей, собравших стадионные концерты (см. “Ъ” от 25 июня 2025 года). После начала пандемии фактически все стадионные концерты были отменены или перенесены, а участники рынка столкнулись с убытками, которые оценивали в сотни миллионов рублей (см. “Ъ” от 25 декабря 2020 года). В результате отечественным промоутерам пришлось сократить 50–70% персонала. Ситуацию усугубило начало военных действий на Украине. Тогда об отмене туров, а также стадионных концертов объявил ряд крупных зарубежных исполнителей — Imagine Dragons, Green Day, Brainstorm, Slipknot, Бьорк и другие (см. “Ъ” от 1 марта 2022 года). Страну покинули и многие популярные отечественные исполнители.

Госпожа Глуховская объясняет, что от стадионного концерта зритель сейчас ждет «не просто выступления артиста, а полноценного зрелищного события с мощной визуальной составляющей, сложной сценографией, мультимедийными эффектами и продуманной атмосферой». При этом, добавляет она, на фоне рационализации расходов зрители становятся более избирательными, но готовы «платить за уникальный опыт»: поэтому рынок все сильнее смещается в сторону зрелищных стадионных шоу с высоким уровнем продакшена. Это напрямую отражается и в формате: высокий спрос закономерно формирует тренд на серии из двух-трех стадионных концертов востребованных исполнителей.
Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич считает, что «сцена не терпит пустоты»: «К нам перестали приезжать большие артисты с Запада, которые все даты на стадионах реально забирали и оттягивали внимание российской аудитории. А сейчас наши артисты доросли и готовы делать крутые профессиональные шоу и с точки зрения продакшена». Все больше появляется имен, которые раньше не собирали стадионы, работали на клубном уровне, говорит он. «Сейчас они набрались и опыта, и смелости и, главное, инвестировали в это. И очень много российских артистов впервые в своей карьере собрали стадионы».

Газета «Коммерсантъ» №204/Ч

от 05.11.2026, стр. 10
Читать

Авторы

  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом
  • Юлия Юрасова
    Юлия Юрасова
    старший корреспондент