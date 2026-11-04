Зрителям не хватает зрелищ

“Ъ” опросил участников билетного рынка о продажах за девять месяцев 2026 года. Так, на «Яндекс Афише» за период было продано билетов на 9,2 млрд руб., что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом из них 4,35 млрд пришлось на стадионные концерты — это на 41,4% больше прошлого года, говорят в компании. В штуках продажи билетов в этом сегменте на площадке также выросли — на 34,4%, до 791,4 тыс. Средний чек на стадионные концерты вырос на 7,4%, до 10,5 тыс. руб., тогда как на концерты в целом — на 8,6%, до 6,3 тыс. руб.