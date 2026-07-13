Претензии полиции к иноагенту Надеждину связаны с изображением Алексея Навального
Политик Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов), ранее сообщивший о своем задержании полицией, опубликовал в Telegram-канале фотографию составленного на него протокола об административном правонарушении. Согласно тексту документа, иноагенту вменяется статья о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) из-за публикации видеоролика, в котором на 10 секунд появляется изображение оппозиционера Алексея Навального.
Борис Надеждин (признан иноагентом)
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Документ, распространенный иноагентом, составлен оперуполномоченным центра по противодействию экстремизму при подмосковном ГУ МВД. Согласно протоколу, Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) опубликовал видеоролик, заинтересовавший полицию, в личном Telegram-канале 8 ноября 2023 года. Сам он факт публикации экстремистской символики отрицает. В МВД информацию о задержании политика пока не прокомментировали.
Борис Надеждин был внесен в реестр иноагентов 10 июля. За месяц до этого он сообщил о намерениях выдвинуться кандидатом на выборы в Государственную думу по Мытищинскому одномандатному округу. Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней.
Подробнее — в материале «Невосполнимые мандаты».
Задержание Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов) по статье о демонстрации экстремистской символики из-за изображения Алексея Навального (умер в колонии «Полярный волк», отбывал срок за создание экстремистского сообщества) не является единичным случаем. Ранее по аналогичным обвинениям привлекались различные общественные и политические деятели, в том числе депутаты и активисты.
Так, в 2025 году по той же статье КоАП РФ были оштрафованы или арестованы председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Штанникова, депутат от «Справедливой России» Михаил Амосов, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский, а также правый активист Савва Федосеев. Во всех упомянутых случаях поводом послужила публикация изображений Алексея Навального, зачастую — в постах с выражением соболезнований или критическим отношением к его деятельности. Эти дела рассматривались судами, а в некоторых случаях адвокаты безуспешно пытались апеллировать к ответам Минюста и МВД, где указывалось, что изображение Алексея Навального не числится в федеральных списках экстремистских материалов и символики.
Административная ответственность по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) влечет за собой лишение права быть избранным на выборах в течение года. В ряде рассмотренных дел это напрямую связывалось с возможным препятствием для участия в предстоящих избирательных кампаниях. В то же время, некоторые фигуранты этих дел, как и сам Надеждин, отрицали факт демонстрации экстремистской символики или были не осведомлены о таких трактовках. Например, Третий кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил решение по делу Саввы Федосеева, хотя, как отмечал адвокат, отмена произошла по формальным обстоятельствам.