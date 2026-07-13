Претензии полиции к иноагенту Надеждину связаны с изображением Алексея Навального

Политик Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов), ранее сообщивший о своем задержании полицией, опубликовал в Telegram-канале фотографию составленного на него протокола об административном правонарушении. Согласно тексту документа, иноагенту вменяется статья о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) из-за публикации видеоролика, в котором на 10 секунд появляется изображение оппозиционера Алексея Навального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (признан иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Борис Надеждин (признан иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Документ, распространенный иноагентом, составлен оперуполномоченным центра по противодействию экстремизму при подмосковном ГУ МВД. Согласно протоколу, Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) опубликовал видеоролик, заинтересовавший полицию, в личном Telegram-канале 8 ноября 2023 года. Сам он факт публикации экстремистской символики отрицает. В МВД информацию о задержании политика пока не прокомментировали.

Борис Надеждин был внесен в реестр иноагентов 10 июля. За месяц до этого он сообщил о намерениях выдвинуться кандидатом на выборы в Государственную думу по Мытищинскому одномандатному округу. Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней.

Подробнее — в материале «Невосполнимые мандаты».

Степан Мельчаков