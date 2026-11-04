Потребитель соблюдает полярность
В России раскупают самые дешевые и самые дорогие телевизоры
Объем рынка телевизоров за январь—сентябрь 2026 года составил 149 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 5,7%. Средняя цена устройства осталась на том же уровне, что и в 2025 году,— около 30 тыс. руб. Участники рынка отмечают, что наибольший спрос сохраняется в премиум- и дешевых сегментах.
В России за девять месяцев 2026 года было продано около 5,1 млн телевизоров на общую сумму 149 млрд руб., за аналогичный период прошлого года — 4,7 млн устройств на 141 млрд руб., то есть рост составил 8,5% и 5,7% соответственно. Такими данными с “Ъ” поделился представитель «М.Видео», сославшись на статистику аналитической компании ICMR (бывшая «ГФК-Русь»).
По данным «М.Видео», в топ-5 по продажам вошли модели от китайских компаний TCL, Xiaomi и Hisense. Доли брендов на рынке в компании не раскрыли. Как ранее писал “Ъ”, за первые шесть месяцев 2026 года TCL занимала долю 15,4%, Hisense —12,5%, южнокорейская Samsung — 10,7% и китайские Haier и Xiaomi — 10,1% и 9,6% соответственно (см. “Ъ” от 31 июля).
Средняя цена телевизора за девять месяцев 2026 года практически не изменилась и составила около 29 тыс. руб., по данным «М.Видео». Однако в третьем квартале 2026 года она выросла на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 31,1 тыс. руб.
По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», за девять месяцев медианный чек на телевизор составил 29,3 тыс. руб. Он снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но количество покупок увеличилось на 4%. После более заметного снижения среднего чека в категории в первом полугодии летом и осенью цены вернулись к прежнему росту, подчеркнул представитель компании. Это связано с оживлением продаж техники и приобретением более дорогих моделей при небольшом приросте штучных продаж.
Телевизор остается одной из ключевых покупок для дома, поэтому на рынке одновременно востребованы модели для повседневного использования и телевизоры с расширенными характеристиками, говорит руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.Видео» Иван Баратынский. Наибольшим спросом пользуются телевизоры с большими экранами, подсветкой и с высокой частотой обновления панели. Это актуально для игровых консолей и просмотра различного контента, добавил руководитель группы «Потребительская электроника» компании «Ситилинк» Сергей Лифанов.
В натуральном выражении рынок растет, но в денежном стоит на месте и спрос поляризуется, говорит директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина: наиболее активно покупаются самые дешевые маленькие телевизоры и дорогие большие экраны, а средний сегмент проседает. Помимо китайских брендов спросом также пользуются экосистемные телевизоры, например, от бренда Sber («Сбер»). Samsung и LG через параллельный импорт удерживают премиум-сегмент, подчеркивает госпожа Сенина. Руководитель проектов практики «Потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов добавляет, что основная часть спроса формируется за счет замены ранее приобретенной техники, а не покупки первого телевизора.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 7