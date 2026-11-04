Потребитель соблюдает полярность

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», за девять месяцев медианный чек на телевизор составил 29,3 тыс. руб. Он снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но количество покупок увеличилось на 4%. После более заметного снижения среднего чека в категории в первом полугодии летом и осенью цены вернулись к прежнему росту, подчеркнул представитель компании. Это связано с оживлением продаж техники и приобретением более дорогих моделей при небольшом приросте штучных продаж.