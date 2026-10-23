Блогера Ивана Золо оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики
Буденновский межрайонный суд Донецка признал виновным в демонстрации экстремистской символики блогера Ивана Золочевского (Ивана Золо). Ему назначили административный штраф, говорится в заявлении суда. Сумма штрафа не разглашается, по вменяемому ему правонарушению (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) гражданам назначают штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб.
Заседание проходило 19 октября. Дело связано с публикацией Иваном Золо серии роликов на YouTube и в TikTok. Как установил суд, на них блогер был одет в футболку с символикой, относящейся к «Международному движению сатанистов» (организация признана экстремистской и запрещена в России). При этом судья счел, что правонарушение нельзя считать уголовно наказуемым.
Ивана Золо задержали во время концерта в донецком клубе «Террикон» 18 октября. Силовики пришли в клуб вскоре после начала концерта, после задержания они также стали проверять документы у зрителей. Вскоре после произошедшего блогер написал, что признал вину и пообещал удалить видео, связанные с запрещенной атрибутикой, а футболку — утилизировать.