Блогера Ивана Золо оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Заседание проходило 19 октября. Дело связано с публикацией Иваном Золо серии роликов на YouTube и в TikTok. Как установил суд, на них блогер был одет в футболку с символикой, относящейся к «Международному движению сатанистов» (организация признана экстремистской и запрещена в России). При этом судья счел, что правонарушение нельзя считать уголовно наказуемым.