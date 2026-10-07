Песню «Выключите гимн» «Порнофильмов» внесли в список экстремистских
07.10.2026, 20:42
Министерство юстиции обновило реестр экстремистских материалов. Среди прочего в список внесена песня группы «Порнофильмы» — «Выключите гимн», следует из материалов на сайте ведомства.
Кроме того, реестр пополнили песни «Мы фашисты» исполнителя Slavic Cherep, «Русня» группы «П.ЛОХИ», а также композиция «Шамиль Смолян» Эльдара Далгатова.
Санкт-Петербургский городской суд в сентябре 2025 года признал песню «Выключите гимн» экстремистской. Прокуратура указывала, что композиция содержит «психологические и лингвистические признаки» призывов к насильственным действиям, в том числе по мотивам политической, расовой, национальной и религиозной ненависти. В реестре Минюста с 2021 года находится еще одна песня «Порнофильмов» — «Нищих Убивай!».