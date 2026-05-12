В Крыму задержали четырех участников запрещенной организации

В Джанкойском районе Крыма раскрыли ячейку экстремистской организации «Свидетели Иеговы», ликвидированной и запрещенной в РФ. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по Республике Крым (РК) и Севастополю, уголовное дело возбуждено в отношении четырех местных жителей.

Фигуранты проводили собрания, распространяли учение запрещенной организации и организовывали изучение материалов, признанных экстремистскими. Кроме того, по данным следствия, они привлекали новых последователей, а также организовывали сбор и распределение пожертвований в интересах структуры. Во время обысков у них дома изъяли запрещенную литературу.

В 2017 году Верховный суд Российской Федерации постановил ликвидировать организацию «Свидетели Иеговы» и ее региональные подразделения, признав их деятельность экстремистской.

Александр Дремлюгин, Симферополь