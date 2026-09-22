Сергею Удальцову экспертизы не помогли

Апелляционный суд в Московской области утвердил приговор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, который ранее получил шесть лет колонии. Согласно обвинению, он поддержал в соцсетях членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за подготовку насильственного захвата власти. Суд не принял аргументы защиты, в том числе о том, что три экспертизы из четырех, проведенных по делу, не усмотрели в публикациях фигуранта призывов к терроризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Удальцову так и не удалось убедить суд, что он никого к терроризму не призывал

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Сергею Удальцову так и не удалось убедить суд, что он никого к терроризму не призывал

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область) 22 сентября отклонил жалобу защиты на приговор Сергею Удальцову. Ему вменялось в вину оправдание терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале координатора «Левого фронта», размещенные на сайте этой организации и в издании «Свободная пресса» в 2023 году. В них выражалась поддержка участникам марксистского кружка из Уфы, которым тогда инкриминировалось создание террористического сообщества и участие в нем, а также подготовка насильственного захвата власти (16 декабря 2025 года они получили длительные сроки).

25 декабря 2025 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Сергею Удальцову шесть лет колонии строгого режима и запретил администрировать информационные ресурсы на три года.

В жалобе адвокат Сергея Удальцова Дмитрий Аграновский указывал, что экспертизы, проведенные Следственным комитетом России и Минюстом, не усмотрели в публикациях подсудимого призывов к терроризму.

Как и лингвистическая экспертиза Московского исследовательского центра, которая пришла к выводу, что публикации господина Удальцова носят оценочный характер.

Единственная экспертиза, усмотревшая в высказываниях координатора «Левого фронта» криминальную составляющую, была проведена ФСБ. В ее выводах указано, что публикации не содержат осуждения уфимских марксистов, а поэтому фактически оправдывают предполагаемые действия фигурантов.

Дмитрий Аграновский отметил, что все экспертизы были проведены по инициативе стороны обвинения, все вопросы составляла прокуратура, защита в этом участия практически не принимала.

По словам адвоката, в публикациях его подзащитный оправдывает самих уфимских марксистов, а не терроризм.

Сергей Удальцов отметил, что экспертиза ФСБ также прямо не указывает на наличие в его словах призывов к терроризму.

Апелляционный суд отказал защите в приобщении к делу материалов еще одной экспертизы, проведенной уже по инициативе адвокатов доктором филологических наук, профессором Еленой Борисовой. Согласно ее заключению, в высказываниях Сергея Удальцова не содержатся призывы к совершению преступлений.

Для того чтобы принять решение, суду потребовалось полчаса, в итоге он доводам защиты не внял и утвердил координатору «Левого фронта» шестилетний срок наказания.

Дмитрий Аграновский заявил “Ъ”, что теперь намерен обратиться с жалобой в кассационную инстанцию. «За 30 лет практики я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда суд таким образом отвергает проведенные государством экспертизы»,— отметил защитник.

Ефим Брянцев