Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову утвердили приговор

Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область) 22 сентября отклонил жалобу защиты на приговор Сергею Удальцову. Ему вменялось в вину оправдание терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале координатора «Левого фронта», размещенные на сайте этой организации и в издании «Свободная пресса» в 2023 году. В них выражалась поддержка участникам марксистского кружка из Уфы, которым тогда инкриминировалось создание террористического сообщества и участие в нем, а также подготовка насильственного захвата власти (16 декабря 2025 года они получили длительные сроки).

25 декабря 2025 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Сергею Удальцову шесть лет колонии строгого режима и запретил администрировать информационные ресурсы на три года.

В жалобе адвокат Сергея Удальцова Дмитрий Аграновский указывал, что экспертизы, проведенные Следственным комитетом России и Минюстом, не усмотрели в публикациях подсудимого призывов к терроризму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сергею Удальцову экспертизы не помогли»