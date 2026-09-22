Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову утвердили приговор
Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область) 22 сентября отклонил жалобу защиты на приговор Сергею Удальцову. Ему вменялось в вину оправдание терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Как уже рассказывал “Ъ”, поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале координатора «Левого фронта», размещенные на сайте этой организации и в издании «Свободная пресса» в 2023 году. В них выражалась поддержка участникам марксистского кружка из Уфы, которым тогда инкриминировалось создание террористического сообщества и участие в нем, а также подготовка насильственного захвата власти (16 декабря 2025 года они получили длительные сроки).
25 декабря 2025 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Сергею Удальцову шесть лет колонии строгого режима и запретил администрировать информационные ресурсы на три года.
В жалобе адвокат Сергея Удальцова Дмитрий Аграновский указывал, что экспертизы, проведенные Следственным комитетом России и Минюстом, не усмотрели в публикациях подсудимого призывов к терроризму.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сергею Удальцову экспертизы не помогли»
Отсутствие в публикациях прямых призывов к терроризму не исключало их квалификации как оправдания терроризма. В представленном обвинением заключении ФСБ решающим сочли то, что автор не осуждал действия уфимских марксистов: такую позицию трактовали как фактическое оправдание предполагаемых действий фигурантов.
Сам Сергей Удальцов объяснял публикации иначе: по его словам, он поддерживал подсудимых, поскольку считал предъявленные им обвинения абсурдными, и стремился добиться общественной поддержки фигурантов. Тем самым спор шел о границе между выражением поддержки обвиняемым и публичным оправданием действий, которые следствие связывало с терроризмом.