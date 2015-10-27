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29 июля, понедельник
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29 июля, понедельник
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Новости
01:47
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
08:04
В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег
04:34
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
10:20
ВЦИОМ: более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта
09:44
РБК узнал о планах Минобороны построить аэропорт для лоукостеров в Клину
09:28
Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество
09:24
AliExpress будет поставлять товары в российские магазины
09:05
Mail.ru внедрит свою почту в бортовую систему «КамАЗа»
08:53
ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского банка из второй сотни
08:41
Подозреваемый в стрельбе на фестивале еды в США был убит
08:30
Синоптики предупредили о температурном антирекорде в Москве
07:44
Уровень воды в реке в Тулуне может подняться на 3,5 метра выше критического
07:24
Минкомсвязь сэкономила 90 млрд рублей на подключении соцобъектов к интернету
07:00
Главные новости к утру 29 июля
06:44
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
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Тема
(обновлено: 31.05.2019)
Телекоммуникационный рынок
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Структура Леонида Реймана продала контрольный пакет группы менеджерам
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УК могут допустить на рынок связи
«Транстелеком» меняет колею
Оператор РЖД может продать b2c-бизнес
3
Посетителей порносайтов атаковали спамом
ESET сообщила о массовой рассылке кибермошенников
3
«Основная задача быть готовым к тому, что нам начнут создавать проблемы извне»
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях
1
На дозвон закон не писан
Бороться с назойливым автообзвоном решили крупнейшие операторы связи США
Акционеры Tele2 получат акции «Ростелекома»
Совладельцами госоператора станут ВТБ, Алексей Мордашов и банк «Россия»
Конкуренцию подключают к интернету
Строительство социально значимой сети раскинут на весь рынок
2
Роутеры прокачают пошлинами
Отечественных производителей защитят от иностранных
1
Госкомпании перебрали технику
Отечественные поставщики опасаются сокращения заказов
1
МГТС прокачает сети
Оператор запустит тариф гигабитного интернета
В России учредили Ассоциацию участников рынка больших данных
«МегаФон», Mail.ru Group и «Яндекс» создали организацию в области big data
12
Роутерам требуются промоутеры
Минпромторгу предложили ограничить иностранных вендоров в пользу российских
1
«Ростелеком» связался с Nokia
Компании вместе будут производить софт и оборудование для сетей связи
Кабельным операторам выписывают счет
Минкомсвязь предлагает уточнить число абонентов
1
МГТС и мэрия встретились под землей
Стороны завершили конфликт по поводу инфраструктуры связи
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Как яркий стартап потерпел неудачу на бирже
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия