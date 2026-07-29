Трафик снимают с ЛЭП

По данным “Ъ”, финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи. Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию, и обслуживать опоры невыгодно, из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу, объясняют собеседники “Ъ”. Тем не менее сильного влияния на трафик российских абонентов это не окажет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили еще четыре собеседника на рынке. По словам источника, планируется, что «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны». Другой собеседник “Ъ” на рынке объясняет, что из-за прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно и Fingrid, и «Россетям». В Fingrid не ответили “Ъ”.

Россия с 2022 года прекратила поставки электроэнергии в Финляндию из-за прекращения платежей.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что принадлежащий компании участок линии электропередачи 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля / ПС Кюми находится в режиме ограниченной эксплуатации с 2022 года, энергопереток и передача технологической информации по нему не осуществляются. Данная инфраструктура будет использоваться для решения задач электроэнергетики внутри страны, уточнили представитель «Россетей». Сведения о состоянии и эксплуатации участка ЛЭП, находящегося на территории Финляндии, в «Россети» не поступали, добавил он. Российские операторы «большой четверки» отказались от комментариев.

По состоянию на 2022 год у Fingrid было три линии электропередачи 400 кВ и две 112 кВ с Россией, говорится в информационной справке на сайте компании. В 2021 году общий объем электроэнергии, экспортированной в Финляндию по этим линиям, составил 9,1 тВ•ч, указано в документе.

По оценке источника “Ъ” на телеком-рынке, после 2022 года около 60–70% зарубежного трафика приходится на транзит через Финляндию. Еще один собеседник на сетевом рынке говорит, что на ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией. Другие линии проходят вдоль железной дороги, также есть подводная ВОЛС, следует из карты «Магистральные сети связи в России» издания Сomnews и Submarine Cable Map. Объем зарубежного трафика в российских сетях за 2025 год увеличился на 15–20%, а сейчас его доля, согласно экспертным оценкам, составляет уже около 30%, писал Forbes.

Другой собеседник “Ъ” на рынке говорит, что российские операторы сейчас ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о предоставлении альтернативных маршрутов: «Варианты есть, вопрос реализации по времени, кроме того, у многих операторов есть резервы через другие маршруты». С ним соглашается еще один собеседник “Ъ”: операторы прорабатывают альтернативные погранпереходы, «влияния на трафик для российских абонентов никто не ожидает».

«Возможное прекращение эксплуатации части магистральных ВОЛС на финском направлении может сказаться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе. Однако важно учитывать, что Финляндия не единственное направление международного транзита для европейской части России»,— объясняет директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Он говорит, что существуют каналы через Белоруссию, страны Балтии, а также подводные кабельные системы Балтийского моря: «Это позволяет операторам частично перераспределить международный трафик и увеличить загрузку альтернативных маршрутов в случае снижения пропускной способности на финском направлении».

Однако прекращение эксплуатации части линий означает снижение уровня резервирования сети и потребует перенастройки маршрутизации международного трафика, добавляет он. Если увеличить пропускную способность на западном направлении не получится, то часть трафика, вероятно, будет переведена на восточные маршруты, говорит господин Прокопенко. «Если же выпадающая пропускная способность не будет компенсирована ни за счет альтернативных западных маршрутов, ни за счет восточных направлений, последствия могут оказаться более заметными», — говорит он. По словам эксперта, перегрузка отдельных участков сети может привести к увеличению задержек и некоторому ухудшению качества доступа к зарубежным интернет-ресурсам, прежде всего для пользователей европейской части России. В апреле РБК писал, что российские владельцы каналов связи, идущих из России в Европу, подписали мораторий на их расширение.

Алексей Жабин, Анна Тыбинь