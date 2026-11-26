«Т-Банк Мобайл» впервые раскрыл выручку на одного абонента
Средняя выручка на одного абонента (ARPU) «Т-Банк Мобайл» (ранее «Т-Мобайл») составляет 540 руб., рассказали "Ъ" в операторе. «Наш ARPU находится на уровне операторов «большой четверки». Высокий показатель ARPU доказывает: абонент лоялен к нам благодаря качеству продукта, а не низким ценам», — заявили в «Т-Банк Мобайл». В компании заявили, что «не занимаются демпингом цен», а предлагают тарифы «с учетом разных уровней обслуживания абонентов внутри экосистемы».
«Т-Банк Мобайл» — виртуальный оператор связи (MVNO) Т-Банка. По разным оценкам, ARPU операторов «большой четверки» составляет 600-700 руб.
Ранее "Ъ" писал, что Минцифры обсуждает ужесточение условий работы MVNO, так как они «компенсируют клиентам расходы на связь, что позволяет их операторам предлагать тарифы по себестоимости или ниже рыночных». Для граждан такие предложения выгодны, говорят в Минцифры, но переход абонентов к виртуальным операторам может влиять на доходы опорных операторов и их возможности инвестировать в развитие сетей.
Операторы мобильной связи заявляли, что обеспокоены поведением MVNO, оказывающих услуги по заниженным тарифам или бесплатно: по их мнению, это разрушает телеком-рынок и не способствует конкуренции.
В «Т-Банк Мобайл» заявили, что рынок услуг связи — устоявшаяся сфера, «поэтому активное развитие нового сегмента рынка, меняющее его контуры, может беспокоить». «Свежие подходы, повышение конкуренции и рост инноваций в такой сфере – однозначный плюс для нашего сектора экономики и абонентов», — уверены в операторе.