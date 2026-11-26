Средняя выручка на одного абонента (ARPU) «Т-Банк Мобайл» (ранее «Т-Мобайл») составляет 540 руб., рассказали "Ъ" в операторе. «Наш ARPU находится на уровне операторов «большой четверки». Высокий показатель ARPU доказывает: абонент лоялен к нам благодаря качеству продукта, а не низким ценам», — заявили в «Т-Банк Мобайл». В компании заявили, что «не занимаются демпингом цен», а предлагают тарифы «с учетом разных уровней обслуживания абонентов внутри экосистемы».