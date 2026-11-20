Власти утвердили маркировку звонков из-за границы
Правительство утвердило правила маркировки, согласно которым операторы мобильной связи будут обозначать звонки с иностранных номеров. Услуга станет доступна с 1 марта 2027 года. Для абонентов она будет бесплатной, следует из сообщения Минцифры.
Международные звонки будут подписывать как «иностранный вызов», а при наличии технической возможности оператора укажут и краткое наименование государства, из которого происходит вызов. Если звонок поступит на стационарный телефон, абоненту сообщат об иностранном вызове голосовым уведомлением — также при технической возможности.
Мера направлена на защиту российских граждан от телефонного мошенничества, объяснили в Минцифры. Норма вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В нем содержится еще около 20 инициатив, среди которых есть уже принятая мера — с 1 марта 2027 года россияне смогут устанавливать запрет на входящие звонки из иностранных государств.
Расходы операторов на маркировку иностранных звонков могут обойтись операторам связи в 3 млрд руб. за год, ранее оценивало Минцифры. Операторы считают, что сумма будет выше: после блокировок голосовых звонков в зарубежных мессенджерах число международных звонков выросло примерно на 30%.