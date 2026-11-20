Мера направлена на защиту российских граждан от телефонного мошенничества, объяснили в Минцифры. Норма вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В нем содержится еще около 20 инициатив, среди которых есть уже принятая мера — с 1 марта 2027 года россияне смогут устанавливать запрет на входящие звонки из иностранных государств.