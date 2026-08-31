Российские операторы приветствовали решение о выделении частот для 5G

МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Т2 в комментариях «Ъ» единодушно одобрили решение ГКРЧ о выделении частот для сетей пятого поколения. Согласно решению, каждый оператор для 5G получит по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц без аукционов, а также сможет развивать сеть нового поколения на LTE-частотах. До 1 сентября 2026 года можно применять зарубежные станции, с 2027 года — поэтапный переход на отечественное оборудование до конца 2031 года.

В «Мегафон» заявили о полной готовности к запуску сетей 5G. В собственной лаборатории протестированы разные сценарии перехода на 5G — для корпоративных клиентов и собственной инфраструктуры. Компания ожидает, что технология станет драйвером цифровизации промышленности, логистики и городского хозяйства, а также даст старт новым бизнес-моделям, где связь становится платформой для трансформации отраслей.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова назвала решение долгожданным импульсом для отрасли. По ее словам, компания готовилась 10 лет, вложив в модернизацию около 50 млрд руб. Ключевой вызов, отметила она — переход на отечественное оборудование. У МТС есть задел благодаря партнерству с компанией «ИРТЕЯ»: оператор уже эксплуатирует ее 4G-станции и готовится к установке первых 5G-базовых станций.

В Т2 отметили, что впервые речь идет о реальном, а не тестовом запуске. Оператор назвал сценарий ГКРЧ оптимальным и заявил о технической готовности предоставить услуги 5G абонентам в ближайшее время с постоянным расширением покрытия. «Мы приветствуем решение ГКРЧ по выделению частотного ресурса для развития сетей пятого поколения в России», — сообщили в «Вымпелком» («Билайн»).