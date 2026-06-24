Заявки на ремонт ИТ-инфраструктуры в России выросли на 120% за год

Количество обращений российских компаний по поводу ремонта и обслуживания корпоративной сетевой инфраструктуры в 2025 году увеличилось на 120% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали в центре экспертизы по комплексному сервису «К2Тех». При этом число самих заказчиков выросло лишь на 8%.

Аналитики связывают это с критическим износом оборудования западных вендоров, которые покинули российский рынок, сокращением параллельного импорта и усложнением ИТ-ландшафта из-за одновременного использования отечественных, азиатских и западных решений.

Рост обращений продолжается и в 2026 году: в феврале их число увеличилось на 19% к январю, а в марте — еще на 10%, сообщили в интеграторе Т1. Бизнес стремится минимизировать затраты на замену оборудования, стоимость которого высока, и продлить срок его службы до 10–12 лет. Однако значительная часть техники уже выработала ресурс: наиболее часто выходят из строя блоки питания, вентиляторы и линейные карты.

Усложняет ситуацию и нехватка квалифицированных кадров. Инфраструктура становится более распределенной, появляются облачные компоненты, растут объемы данных и требования к кибербезопасности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сети выходят строем».