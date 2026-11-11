Операторы ответили на банковский обзвон
Мегафон и МТС предложили банкам пакетное решение по маркировке звонков
Мегафон и МТС заявили, что, по данным финансовых организаций, более 85% всех исходящих звонков от банков адресованы для взыскания задолженности. Совместное заявление операторов поступило в «Ъ».
«Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка «коллекторские услуги» может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков», — говорится в заявлении.
Операторы заявили, что «неоднократно предлагали выделить телефонную нумерацию», которую банки смогут использовать для борьбы с мошенничеством, в отдельный контракт с фиксированным справедливым объемом звонков и соответствующей маркировкой.
«К сожалению, на данный момент наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора», — говорится в заявлении.
Ранее «Ъ» писал, что телеком-компании ведут переговоры с финансовыми организациями и надеются договориться «в кратчайшие сроки». В «Вымпелкоме» говорили, что «выработали решение», а в «Т2 Мобайл» — что ведут переговоры.
Операторы связи предупреждали о том, что ограничат звонки для банков, которые до сих пор не заключили с ними договоры на маркировку. В Минцифры заявляли, что операторы и банки договорились отложить до 13 ноября блокировку звонков, так как банкам «требуется дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров».