Операторы ответили на банковский обзвон

Операторы связи предупреждали о том, что ограничат звонки для банков, которые до сих пор не заключили с ними договоры на маркировку. В Минцифры заявляли, что операторы и банки договорились отложить до 13 ноября блокировку звонков, так как банкам «требуется дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров».