Запущенные возможности

Связь 5G появится в российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Для этого операторам «большой четверки» бесплатно выделят полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешат использовать частоты, выделенные под LTE. Взамен компании обяжут покрыть отдельные зоны в крупных городах и использовать российское оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выделение для 5G диапазона 4,63–4,99 ГГц приведет к повышению плотности установки базовых станций

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Выделение для 5G диапазона 4,63–4,99 ГГц приведет к повышению плотности установки базовых станций

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Минцифры заявило, что подготовило предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) по частотам для 5G, которые планируется рассмотреть на ближайшем ее заседании. Так, операторам «большой четверки» предлагается выделить полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, также компании смогут использовать имеющиеся у них диапазоны, ранее выделенные под LTE. По данным “Ъ”, операторам бесплатно выделят полосы шириной 90 МГц, при этом в ранее используемых частотах им не нужно будет заново проводить оценки электромагнитной совместимости, чтобы перейти на технологию 5G.

Кроме того, операторы смогут использовать установленное на сети до 1 сентября 2026 года иностранное оборудование, заявили в Минцифры. По данным “Ъ”, операторы постепенно должны будут переходить на российские базовые станции (БС), увеличивая их долю на сети с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м. В диапазоне 4,8–4,99 ГГц операторы смогут использовать зарубежное оборудование до 1 января 2029 года, а затем — только отечественное.

Как следует из сообщения Минцифры, опубликованного на официальном сайте 26 августа, услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года, затем «покрытие будет развернуто в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в самых популярных локациях городов-миллионников поэтапно до 2031 года». Ранее “Ъ” писал, что в первый год операторы должны будут покрыть 5G 15% территории города, а в третий — уже 50%. По данным “Ъ”, заседание ГКРЧ состоится 31 августа.

Первые коммерческие сети 5G в мире появились в 2019 году. Приоритетными для 5G считаются частоты 3,4–3,8 ГГц, однако в РФ они заняты силовыми структурами. Изначально в России планировалось, что к 2020 году сети 5G будут внедрены во всех городах-миллионниках. Затем сроки включения 5G в крупнейших городах неоднократно сдвигались.

«Решение ГКРЧ создаст дополнительные возможности для развития технологий связи в России»,— рассказали “Ъ” в «МегаФоне», добавив, что компания «готова к запуску». Наибольший эффект от внедрения сетей пятого поколения на первом этапе в компании ожидают в B2B- и B2G-сегменте. «Операторы связи заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса для развертывания сетей связи нового поколения. Это даст возможность оказывать населению и бизнесу качественные услуги связи, а также запускать новые технологические сервисы»,— говорят в МТС. «Мы приветствуем внесение вопроса в повестку ГКРЧ и рассчитываем на то, что регулятор примет решение в пользу операторов. Это позволит перейти от пилотных проектов к реальному запуску и предложить технологию на коммерческой сети»,— уверены в «Т2 Мобайл». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

«Обременения фактически перекладывают экономику операторов с покупки частот на строительство сети. Диапазон 4,63–4,99 ГГц вынуждает повышать плотность установки базовых станций, что увеличивает капзатраты оператора, а требование использовать российское оборудование сужает выбор поставщиков и поднимает стоимость самого оборудования»,— говорит старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. По ее словам, для рынка в целом «это скорее точечный, витринный запуск 5G в городах-миллионниках», а не массовое распространение технологии в ближайшие годы — из-за дороговизны и ограниченной доступности базовых станций. Выделенный диапазон не позволяет организовать эффективное покрытие внутри помещений и зданий и требует большего количества БС для сопоставимого покрытия, «из-за чего окупаемость такой сети может растянуться на десятилетия». Ранее “Ъ” писал, что создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капзатрат операторов связи до 2036 года, а при выделенном диапазоне частот потребуется в полтора-два раза больше базовых станций. Создание сети в этом сегменте принесет общий убыток для операторов в размере 84 млрд руб. к 2036 году.

Другой проблемой является то, что на выбранных под связь пятого поколения частотах пропускная способность сети ниже, чем в «золотом диапазоне», говорит собеседник “Ъ” на рынке.

«Российский диапазон 4,63–4,99 ГГц, по разным оценкам, поддерживает мало устройств — оценки операторов колеблются от 5% до 20%»,— говорит он. Собеседник “Ъ” напоминает, что 5G важна количеством одновременно обслуживаемых устройств, а также низкими задержками, которые открывают возможности для беспилотного транспорта и физического ИИ.

«На частотах LTE 5G будет показывать предварительно прирост скорости на 10%. Если мы говорим про выделенный диапазон, то прирост будет в разы, однако будет поддерживаться малым количеством устройств. Но постепенно люди волей-неволей будут при покупке нового смартфона смотреть на то, поддерживается ли этот диапазон»,— считает директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. Госпожа Литвинова добавляет, что еще одной проблемой может стать «зависимость от российских вендоров»: «Требование использовать отечественное оборудование при неготовности индустрии производить его в нужных объемах и по конкурентной цене может стать узким местом, из-за которого сроки будут определяться не операторами, а возможностями производителей».

Алексей Жабин