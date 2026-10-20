На пять с плюсом

У других операторов нет услуг, предлагающих платный доступ к 5G. В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что у них 5G встроен в тарифы и работает, если устройство поддерживает эту технологию. При этом у «МегаФона» есть услуга «Мега5G» за 199 руб., но она лишь увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза. В условиях написано, что она доступна для всех смартфонов, которые подключены к сети 4G или 5G. В «МегаФоне» и «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.