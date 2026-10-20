На пять с плюсом
МТС предложила абонентам платный доступ к 5G
МТС уведомил своих абонентов, что для использования сети 5G им необходимо подключить платные услуги. В частности, оператор предлагает дополнительный пакет трафика и приоритет в сети 4G для стабильного подключения за 199 руб. в месяц. Аналитики считают, что попытки монетизации не дадут значительного прироста выручки, так как 5G пока не выглядит услугой, за которую абоненты готовы доплачивать.
Для использования сети 5G МТС необходимо быть абонентом оператора, подключить одну из двух услуг «УЖЕ 5G» за 199 руб./мес. или «УЖЕ 5G+» за 299 руб./мес.; смартфон должен быть с поддержкой российского 5G и находиться в зоне покрытия, указано в условиях пользования сетью 5G на сайте компании. На сайтах других операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», «Т2 Мобайл») таких условий использования сети “Ъ” не обнаружил.
В условиях услуги «УЖЕ 5G» говорится, что абонентам предоставляется доступ к сети 5G до 300 Мбит/с и «к сети "Супер 5G" до1,5 Гбит/с»; 50 ГБ мобильного интернета; приоритет в сети 4G для стабильного подключения даже при загруженной сети. Отдельно оговаривается, что сеть «Супер 5G» предоставляется бесплатно в пилотных зонах. «УЖЕ 5G+» дает доступ к безлимитному интернету. Кроме того, в поддержке оператора “Ъ” сказали, что для подключения к сети 5G необходимо подключить услуги, которые «дают доступ в сеть 5G и приоритет в сети 4G».
Ранее “Ъ” писал, что «большая четверка» операторов за месяц с запуска 5G вложила в рекламу технологии примерно миллиард рублей (см. “Ъ” от 15 октября).
Судя по карте покрытия МТС, у оператора в столице нет полного покрытия 5G, сеть пятого поколения существует внутри большей части территории внутри Садового кольца, в большей части Хамовников и Раменок, а также в зонах в других районах.
В МТС “Ъ” сказали, что «на текущий момент» продолжают обеспечивать доступ клиентов к сети 5G на условиях, соответствующих запуску технологии в сентябре: «Все телефоны с поддержкой 5G могут пользоваться технологией без дополнительных условий». При этом новые услуги «УЖЕ 5G» и «УЖЕ 5G+» «помимо доступа к 5G-сети дают абонентам дополнительный пакет трафика к его тарифу и приоритетный доступ к сети LTE». На вопросы “Ъ” о том, почему на сайте МТС указана другая информация, в компании не ответили.
У других операторов нет услуг, предлагающих платный доступ к 5G. В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что у них 5G встроен в тарифы и работает, если устройство поддерживает эту технологию. При этом у «МегаФона» есть услуга «Мега5G» за 199 руб., но она лишь увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза. В условиях написано, что она доступна для всех смартфонов, которые подключены к сети 4G или 5G. В «МегаФоне» и «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.
«На начальном этапе число абонентов, подключивших услугу, будет ограниченным: количество городов с сетями 5G и покрытие 5G в таких городах остается небольшим, значительная часть смартфонов не поддерживает 5G»,— говорит старший аналитик «Эйлер» по сектору ТМТ Владимир Беспалов. Он оценивает общий эффект от перехода абонентов на 5G-тарифы в 2027 году в около 0,1% всей выручки МТС, или менее 0,2% выручки от услуг связи: «В дальнейшем этот показатель будет постепенно расти по мере расширения 5G-сетей и запуска таких сетей в новых городах».
Для массового пользователя 5G пока не выглядит услугой, за которую он готов регулярно доплачивать, считает основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко. Он считает, что прямая монетизация 5G существенно не повлияет на финансовые результаты МТС: «Это дополнительный источник дохода, но не решение вопроса окупаемости всей инфраструктуры». «В мире 5G воспринимается как базовый формат связи, и доплачивать за него как за опцию не принято. Отдельная коммерческая подача замедлит привыкание абонентов к новому стандарту и не обеспечит максимальную загрузку сети»,— считает партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
Газета «Коммерсантъ» №194от 20.10.2026, стр. 8