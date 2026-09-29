Реклама без лимита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что такое описание услуг операторов связи, как «безлимитный интернет», «без ограничений» в роуминге, не является рекламой. Ранее общественники пожаловались, что это может вводить абонентов в заблуждение, так как пакеты трафика на максимальной скорости конечны, после чего скорость ограничивается до минимальных значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

ФАС посчитала, что информация о безлимитном интернете в роуминге операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») не является рекламой, так как она была размещена на официальных сайтах операторов, следует из ответа службы на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, с которым ознакомился “Ъ”.

Ранее ассоциация пожаловалась в ФАС на действия операторов связи (жалоба есть у “Ъ”), которые используют в описании продуктов на своих сайтах слова «безлимитный интернет», «без ограничений» в роуминге, притом что объем трафика на максимальной скорости конечен, после его исчерпания скорость снижается до 128–512 Кбит/с, а восстановление максимальной скорости в ряде случаев требует дополнительной оплаты. Авторы обращения уверены, что такие обозначения могут вводить абонентов в заблуждение.

Авторы также пишут, что ограничение до 128 Кбит/с «не означает полного технического прекращения доступа, однако резко меняет потребительские свойства услуги»: видео, загрузка файлов и многие сайты становятся практически непригодными либо «требуют несоразмерного ожидания».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков сказал “Ъ”, что не согласен с подходом ФАС и они «будут добиваться того, чтобы поставленные вопросы все-таки рассмотрели по существу».

Операторы объясняют “Ъ”, что под «безлимитным» доступом они понимают отсутствие ограничения на общий объем интернет-трафика. «После исчерпания включенного пакета интернет не отключается и дополнительная плата за сам трафик не возникает — меняется только доступная скорость. Объем трафика на максимальной скорости и скорость дальнейшего доступа указаны в условиях конкретной услуги»,— сообщили в «Вымпелкоме». Если абоненту нужно продолжать пользоваться интернетом на максимальной скорости, для этого доступны дополнительные пакеты трафика, говорят в операторе.

«Скорость при этом является отдельным параметром услуги и после определенного объема трафика может снижаться. Ограничение скорости после исчерпания основного пакета — распространенная практика в телекоме. Условия и стоимость мобильного интернета в роуминге различаются в зависимости от страны и зарубежного оператора-партнера»,— объясняют в «МегаФоне». В «Т2 Мобайл» говорят, что не ограничивают клиентов в объеме трафика: «Открыто говорим о параметрах услуги в ее описании и уведомлениях и не вводим клиентов в заблуждение». «Скорости в 128 Кб достаточно для использования мессенджеров и социальных сетей, поэтому определение "безлимитный" используется справедливо»,— считают в компании. В МТС не ответили “Ъ”.

Максим Шаскольский, глава ФАС, февраль 2026 года: «Каждое повышение тарифов крупнейших операторов исследуется на предмет экономической обоснованности».

В ФАС добавили “Ъ”, что деятельность операторов связи в части соблюдения требований рекламного и антимонопольного законодательства находится на ее постоянном контроле. «За первое полугодие 2026 года территориальные органы службы возбудили более 600 дел за рекламу, поступающую на мобильные телефоны абонентов без их согласия»,— говорят там.

Для страницы, которая описывает технические параметры услуги, такие как объем трафика, цену и скорость после его исчерпания, вывод ФАС обоснован, считает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Но обращение ассоциации касалось не только страниц с условиями, а и материалов с явными признаками рекламы, промоновостей с завлекающим заголовком, баннеров, поисковой рекламы, СМС и push-рассылок, добавляет он. «Такие материалы адресованы неопределенному кругу лиц и по своей цели направлены на привлечение внимания к услуге, а это и есть признаки рекламы по закону. ФАС описала все проверенные материалы одной общей фразой и не разобрала их по отдельности, поэтому по существу служба ответила на более слабую часть заявления, а вопрос о рекламных материалах в узком смысле слова остался без отдельной оценки»,— считает господин Гейтс. Он добавляет, что «если конкретный материал по своим признакам похож на рекламу, можно обратиться в ФАС с более точечной жалобой».

Алексей Жабин