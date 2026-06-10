Роутерам указали на возраст

Большинство россиян пользуются устаревшими ненадежными Wi-Fi-роутерами: они тормозят интернет-трафик и не защищены от взломов. По данным компании Vigo, в Москве и Санкт-Петербурге каждый второй аппарат — прошлого поколения. Больше только в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там доля старого оборудования доходит до 80%.

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Основная разница — в диапазонах, на которых работают устройства, уточняет РБК. Самые массовые модели используют частоту 2,4 ГГц, а более современные поддерживают 5 ГГц. От диапазона зависит скорость и качество домашнего интернета, пояснил архитектор информационной безопасности компании UserGate uFactor Дмитрий Овчинников:

«Современные роутеры обычно обладают более богатым функционалом. В них есть базовые возможности настройки межсетевого экранирования, простые визарды по настройке самого устройства, когда вы буквально нажимаете на несколько кнопок, и оно практически автоматически настраивается под ваши нужды. При этом пользователю не надо обладать какими-то глубокими техническими познаниями в части сетей.

Самое главное, что современные роутеры обычно обладают более высокой пропускной способностью. На них можно работать большему количеству устройств и на большей скорости. Это особенно важно для тех пользователей, которые работают из дома в окружении семьи, потому что сейчас к роутерам подключается очень много устройств: и телевизоры с функцией Smart TV, и мобильные телефоны, и разного рода оборудование, и игровые приставки и многое-многое другое.

Сейчас многое зависит в основном от того, в каком доме вы живете. Если вокруг очень много однокомнатных квартир, где стоят примерно такие же роутеры, как у вас, то все эти устройства будут действовать в одном частотном диапазоне, и это ухудшит качество связи. Если же вы живете в не очень плотной застройке в районе со старым жилым фондом или, например, в загородном доме, то там таких проблем обычно нет, потому что ваш роутер и устройства соседей разнесены. Так что по данной частоте идет не так много передачи данных, и ваша связь не глушится соседями».

Оборудование, работающее в диапазоне 2,4 ГГц, самое распространенное, его провайдеры устанавливают уже 20 лет. Из преимуществ эксперты отмечают более широкую зону покрытия и лучшее прохождение сигнала через стены. Для многих абонентов этих возможностей достаточно: можно без проблем использовать мессенджеры, просматривать сайты и настроить работу небольшого числа устройств умного дома.

Диапазон 5 ГГц позволяет получать более высокие скорости. Такой формат лучше подходит для видеосервисов, онлайн-игр, видеоконференций и других сценариев с высокой нагрузкой, пояснили “Ъ FM” в МТС. Но главное отличие — в защищенности устройств от взломов, заметил президент Ассоциации операторов связи «Макател» Алексей Амелькин:

«Проблема старых роутеров в том, что у них уже нет обновлений на ПО. И еще оно легко взламывалось. Иногда это настолько просто делалось, что сосед подключался к устройству, сидел в интернете, а владелец роутера этого даже не замечал. Кроме того, некоторое время назад встала проблема с одной известной фирмой, достаточно распространенной в России: взломали и на основе этих роутеров стали работать ботнеты, сети, участвующие в DDoS-атаке».

Эксперты советуют пользователям перейти на современную двухдиапазонную аппаратуру, которая поддерживает Wi-Fi 5 и выше. «Вымпелком», например, постепенно переводит своих абонентов на устройства шестого поколения. А компания «ЭР-Телеком холдинг», работающая под брендом «Дом.ру», сообщила РБК, что в конце года запустит новые устройства стандарта Wi-Fi 7.

Светлана Белова