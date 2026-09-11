Стандарт связи сменил поколение

В России запустили сеть 5G. Доступ к интернету пятого поколения получили клиенты МТС, «Билайна», Т2 и «МегаФона». Как заявили в Минцифры, к сети можно подключиться в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Опцию открыли еще в 13 городах, однако там 5G доступна не у всех операторов «большой четверки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным Минцифры, технология охватила 10 млн человек, а скорость передачи данных в ближайшее время вырастет на четверть. В будущем сеть перейдет на отдельный диапазон в 4,6-4,9 ГГц. Пятым поколением пока могут пользоваться абоненты с устройствами на Android. Как отметили в ведомстве, доступ с iPhone будет зависеть от решения Apple. Впрочем, пока скорость 5G для россиян не будет ощутимо высокой, считает партнер аналитического агентства ComNews Research Леонид Коник:

«Пока все операторы запустили сети пятого поколения в тех частотных диапазонах, которые до сегодняшнего дня использовались в сетях LTE. Отдельный вопрос, как это сделали, потому что, строго говоря, без участия вендора обновить базовые станции затруднительно. А все базовые станции, о которых мы говорим, произведены либо Ericsson, либо Nokia, либо Huawei, которые ушли еще в 2022 году с российского рынка.

LTE-диапазоны частот являются довольно узкими. Стандарт стандартом, но чем шире используемый частотный диапазон, тем выше достижимые скорости. Если говорить о частотах выше, то там скорость можно было бы почувствовать, но пока ни один из операторов в этом диапазоне не запустил сеть по многим причинам. Далеко не каждый телефон поддерживает этот относительно экзотический Band, реально работающий только в Китае.

Кроме того, с регуляторикой не все пока ясно, потому что пока не выпущены правила применения радиоэлектронных средств в этом новом частотном диапазоне. Но пятое поколение позволит операторам разобраться с узкими местами, в которых базовые станции предыдущего стандарта, LTE, уже не справляются с трафиком. И бизнес сможет ощутить функции 5G. Я говорю именно о B2B-заказчиках, корпоративных клиентах сотовых операторов, которым большая скорость, может быть, и не нужна. Например, у 5G супермалое время задержки при передаче сигнала, меньше 1 мс. Для бизнес-пользователей это может быть критически важно, например, для управления парком промышленных роботов, каким-нибудь беспилотным карьерным самосвалом.

Кроме того, есть возможность подключения большого количества устройств к одной базовой станции.

Для обычных пользователей это совсем неощутимо, а, например, какой-нибудь завод, промышленный объект можно обвесить датчиками, сенсорами и прочими устройствами, собирать телеметрию, какую-то иную информацию и управлять ими».

К концу года власти развернут 5G еще в 50 городах. А с 2027-го Минцифры планирует переход на отечественные базовые станции. Сейчас же сеть нового поколения может быть не слишком привлекательной для операторов и бизнеса, заметил гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:

«Дело не только в скорости. И задержка, и потери меньше. Технология уже заточена на то, что называется интернет вещей (Internet of Things), в том числе на промышленный IoT, то есть на поддержку большого количества устройств, точек контроля с очень высоким качеством. Причем его можно настраивать, то есть гарантировать определенный уровень сервиса для этих точек подключений. Бизнес, конечно, в этом очень заинтересован. Другой вопрос в том, будет ли покрытие, а также в стоимости всего этого дела.

Кроме того, возможно, в час пик или при повышенной нагрузке все вернется на круги своя. То есть ограниченная емкость не позволит обеспечить большой объем подключений.

Смысл тогда тратить деньги на покупку нового оборудования, которое поддерживает сейчас 5G в выделенных частотах? Я бы сказал, что эффект будет очень ограниченным в виду того, что устройств мало и зона покрытия небольшая. Новость хорошая, но пока эффект очень ограниченный.

Что касается поддержки сети 5G на устройствах Apple, то есть разные подходы к разным рынкам в поддержке частот. Минцифры как бы отправляет всех пользователей к производителю с вопросом, почему дорогой аппарат, только что купленный, 5G не ловит».

В мире 5G начали вводить семь лет назад, к концу прошлого года число абонентов сети перевалило за 2,5 млрд. Ранее российские операторы просили выделить для стандарта частоты в другом диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Его считают самым оптимальным для пятого поколения связи. Однако сейчас эти полосы используют силовые ведомства и спутниковые системы.

Егор Парфенов