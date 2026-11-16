Более распределенные CDN-сети были представлены у иностранных сервисов, а инфраструктура отечественных, как правило, сосредоточена в Москве, говорит руководитель продуктового направления Cloud.ru Роман Путилов. «Есть признаки того, что регионализация может ускориться — за счет адаптации инфраструктуры российских видеосервисов под региональное потребление и развития CDN-емких индустрий. Например, онлайн-торговля в северных регионах и ряде регионов Дальнего Востока растет вдвое быстрее, чем в Москве. Это не предсказывает взрывной рост потребления прямо сейчас, но показывает хороший потенциал для развития региональной CDN-инфраструктуры»,— добавил он.