Трафик взял разгон
Нагрузка на ускорители передачи контента за год выросла в 1,4 раза
Рынок сети доставки контента (CDN) в России в 2026 году вырастет на 18,9%, до 4,4 млрд руб., а в 2027 — примерно на 16%, до 5,1 млрд руб. Потребление сервиса за год выросло на 40%, при этом почти половина всего трафика в октябре пришлась на Москву. Участники рынка объясняют это размещением инфраструктуры отечественных CDN, однако ожидают рост спроса в регионах.
В 2026 году рынок сервиса быстрой доставки контента (CDN) вырастет на 18,9% и достигнет 4,4 млрд руб., прогнозируют аналитики MWS Cloud (МТС). По их данным, в 2027 году рост составит примерно 16% и достигнет 5,1 млрд руб. При этом потребление сервиса за год среди российских компаний выросло в 1,4 раза.
CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент дублируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.
В октябре 2026 года 49,77% общего трафика CDN пришлось на Москву, на Санкт-Петербург еще 10,65%. Наибольший объем потребления сервиса CDN приходится на компании из сфер медиа, e-commerce и ритейла, ИТ, финансов и бизнес-услуг. Далее следуют некоммерческие организации, строительство, производство и образование. По числу компаний-пользователей CDN наиболее заметно вырос финансовый сектор — в 3 раза. Число ИТ-компаний выросло в 2 раза, компаний из торговли — в 1,43 раза, сферы бизнес-услуг — в 1,14 раза. Также выросло число компаний из строительства и производства.
Более распределенные CDN-сети были представлены у иностранных сервисов, а инфраструктура отечественных, как правило, сосредоточена в Москве, говорит руководитель продуктового направления Cloud.ru Роман Путилов. «Есть признаки того, что регионализация может ускориться — за счет адаптации инфраструктуры российских видеосервисов под региональное потребление и развития CDN-емких индустрий. Например, онлайн-торговля в северных регионах и ряде регионов Дальнего Востока растет вдвое быстрее, чем в Москве. Это не предсказывает взрывной рост потребления прямо сейчас, но показывает хороший потенциал для развития региональной CDN-инфраструктуры»,— добавил он.
При этом на рынке есть участники, которые не наблюдают концентрацию интернет-трафика в столицах. Так, по словам гендиректора NGENIX (входит в группу РТК-ЦОД) Константина Чумаченко, более 50% трафика к их платформе поступает от пользователей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Однако в компании отмечают, что строили платформу сразу как геораспределенную для ускорения работы сервисов своих клиентов.
447,4 тысячи
российских сайтов используют сеть доставки контента американского провайдера Cloudflare, по данным аналитической платформы BuiltWith
При выборе CDN важна не столько география размещения узлов, сколько их близость к конечным пользователям, отмечает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Среди прочего на этот выбор влияет и устойчивость к ограничениям трафика со стороны ТСПУ, добавил он. «Фильтрация трафика может привести к ухудшению сетевой доступности отдельных IP-адресов, увеличению задержек или нестабильности соединений. Более того, в отдельных случаях ограничения могут затрагивать и взаимодействие между российскими сетями»,— добавил он. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.
В России работа иностранных CDN ограничивается уже несколько лет. В октябре 2024 года Cloudflare включил по умолчанию технологию TLS ECH (расширение протокола TLS), которую регулятор счел инструментом обхода блокировок, и с того же месяца, по данным источников “Ъ”, Роскомнадзор начал блокировать это расширение. Уже в ноябре 2024 года подведомственный ему ЦМУ ССОП рекомендовал российским компаниям отказаться от CDN Cloudflare и перейти на отечественные сервисы. Тогда же первый зампред профильного комитета Госдумы Антон Горелкин допускал ограничения других крупных иностранных сервисов — Akamai и CDN77. В феврале 2025 года Cloudflare внесли в реестр организаторов распространения информации. По данным Cloudflare Radar, с начала июня 2025 года трафик Cloudflare в России сократился примерно на 30% (см. “Ъ” от 19 июня 2025 года).
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 10