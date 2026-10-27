Новая суровая виртуальность

Виртуальные операторы не согласны с такими предложениями. В «Т-Мобайле» (работает на сетях «Т2 Мобайл», МТС и «Вымпелкома») считают, что ограничение виртуальных операторов негативно скажется на телеком-рынке, «увеличит стоимость связи и замедлит технологические инновации». Так, говорят в компании, благодаря гибкости бизнес-модели виртуальные операторы быстрее тестируют новые тарифные механики, комплексные системы защиты, персонализацию и B2B-модели. «Меры продиктованы интересами крупных игроков связи, а их заявления о демпинге цен и отсутствии инвестиций не соответствуют действительности. MVNO инвестирует в инфраструктуру через вклад в РУО и аренду простаивающих мощностей у хост-операторов»,— заверяют в «Т-Мобайле». «Новые требования могут снизить гибкость и ограничить развитие MVNO-операторов, что отразится на телеком-рынке в целом»,— считает гендиректор «Газпромбанк Мобайла» (сеть «Т2 Мобайл») Анастасия Спешилова. В «Сбермобайле» отказались от комментариев.