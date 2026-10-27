Новая суровая виртуальность
Минцифры намерено ограничить работу MVNO
В ходе реформы связи виртуальным операторам (MVNO, работают на инфраструктуре и частотах опорных операторов) готовят ужесточение условий деятельности. В частности, им планируется ввести минимальный тариф на связь, запреты на работу с критической информационной инфраструктурой (КИИ) и использование сети более чем одного хост-оператора. «Большая четверка» операторов считает, что нынешние условия работы MVNO создают «дисбаланс на рынке». Виртуальные операторы уверены: ограничение их работы приведет к росту цен на связь.
В рамках реформы отрасли связи Минцифры готовит ограничения условий работы виртуальных операторов связи: у них будет повышенная до 4% ставка отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО — фонд, из которого финансируется проект устранения цифрового неравенства, реализует «Ростелеком», ставка 2%); MVNO будет запрещено обслуживать КИИ; обсуждается и запрет на использование двух инфраструктурных операторов в одном регионе; планируется ввести минимальный размер тарифа для абонентов MVNO в 250 руб.; при этом отдельных лицензий для MVNO не планируется. Об этом “Ъ” рассказал источник на телеком-рынке и подтвердил еще один собеседник в отрасли.
В Минцифры “Ъ” сказали, что конкретные механизмы по изменению законодательства в деятельности MVNO еще прорабатываются. Там отметили, что на рынке MVNO большую долю занимают проекты крупнейших банков, которые в рамках своих экосистем «компенсируют клиентам расходы на связь, что позволяет их операторам предлагать тарифы по себестоимости или ниже рыночных». Ранее “Ъ” писал, что некоторые банковские MVNO предлагают абонентам бесплатную связь (см. “Ъ” от 19 сентября). Для граждан такие предложения выгодны, объясняют в Минцифры, но переход абонентов к виртуальным операторам может влиять на доходы опорных операторов и их возможности инвестировать в развитие сетей: «Важно сохранять баланс между доступностью тарифов и развитием инфраструктуры, от которой зависят качество и надежность связи для всех абонентов».
По данным TelecomDaily, абонентская база MVNO в России составляет на конец 2025 года более 25,5 млн сим-карт, это число увеличилось за год на 51%. Крупнейшие игроки на рынке — Yota (принадлежит «МегаФону») с 41%, «Сбермобайл» с 25%, «Т-Мобайл» с 21%, писал Forbes. В РФ действует 272,6 млн активных сим-карт, по данным Минцифры на 2025 год.
Виртуальные операторы не согласны с такими предложениями. В «Т-Мобайле» (работает на сетях «Т2 Мобайл», МТС и «Вымпелкома») считают, что ограничение виртуальных операторов негативно скажется на телеком-рынке, «увеличит стоимость связи и замедлит технологические инновации». Так, говорят в компании, благодаря гибкости бизнес-модели виртуальные операторы быстрее тестируют новые тарифные механики, комплексные системы защиты, персонализацию и B2B-модели. «Меры продиктованы интересами крупных игроков связи, а их заявления о демпинге цен и отсутствии инвестиций не соответствуют действительности. MVNO инвестирует в инфраструктуру через вклад в РУО и аренду простаивающих мощностей у хост-операторов»,— заверяют в «Т-Мобайле». «Новые требования могут снизить гибкость и ограничить развитие MVNO-операторов, что отразится на телеком-рынке в целом»,— считает гендиректор «Газпромбанк Мобайла» (сеть «Т2 Мобайл») Анастасия Спешилова. В «Сбермобайле» отказались от комментариев.
Операторы «большой четверки» в свою очередь в целом поддерживают инициативу Минцифры. В «Вымпелкоме» говорят, что согласны с подходом, при котором MVNO, работающие на инфраструктуре базовых операторов, «не должны наносить ущерб ни своим партнерам, ни отрасли в целом, в том числе за счет обесценивания услуг связи». «Компании, которые используют связь как инструмент лояльности, должны нести долю ответственности за развитие инфраструктуры, которой пользуются»,— уверены в «МегаФоне». В МТС считают, что сложившаяся модель работы MVNO создает на рынке «определенный дисбаланс», а предложенные министерством меры обеспечат в «долгосрочной перспективе необходимый объем инвестиций в отрасль». В «Т2 Мобайле» отказались от комментариев.
В России MVNO-операторы чаще всего являются частью больших банковских цифровых экосистем, объясняет аналитик по сектору ТМТ «Эйлер» Софья Астрелина: «Их роль в привлечении и удержании клиентов, а финансовый результат имеет второстепенное значение». В то же время сотрудничество с MVNO позволяет операторам дополнительно монетизировать свою инфраструктуру за счет сдачи свободных мощностей в аренду и получения гарантированной платы за трафик, напоминает она.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 7