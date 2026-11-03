На «Госуслугах» появилась возможность смены оператора мобильной связи

Для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах», перейти в раздел «Сим-карты», выбрать нужный номер и сообщить о смене оператора. После этого нужно заполнить данные по инструкции и отправить заявку. Она автоматически поступит оператору базы данных перенесенных номеров, который проверит ее на соответствие условиям. После этого с абонентом свяжется новый оператор для выбора тарифа.