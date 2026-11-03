На «Госуслугах» появилась возможность смены оператора мобильной связи
Смена оператора с сохранением номера теперь доступна через портал «Госуслуги», следует из заявления Минцифры. К сервису подключены все операторы «большой четверки» (Билайн, Мегафон, МТС, Т2), а также другие компании, связанные с базой данных перенесенных номеров, уточнили в министерстве.
Для подачи заявления необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах», перейти в раздел «Сим-карты», выбрать нужный номер и сообщить о смене оператора. После этого нужно заполнить данные по инструкции и отправить заявку. Она автоматически поступит оператору базы данных перенесенных номеров, который проверит ее на соответствие условиям. После этого с абонентом свяжется новый оператор для выбора тарифа.
Подписывать договор с новыми пользователями операторы связи будут через приложение «Госключ». Прежние варианты подачи заявки, например в салоне связи или на официальном сайте выбранного оператора, продолжат работать, отметили в Минцифры.