Малые операторы ощутили давление

Представители телеком-отрасли выступили против ужесточений для операторов связи. По мнению участников рынка, в результате, треть компаний уйдет, а цена на услуги вырастет в несколько раз. Ранее о планах Минцифры сообщали источники “Ъ”. Что известно о резонансных поправках на сегодняшний день?

«Куда вложить деньги после продажи бизнеса в телекоме?»,— такие обсуждения идут в отраслевых Telegram-каналах. О готовящейся масштабной реформе связи рынок узнал в апреле, но реакция только нарастает, обратил внимание “Ъ FM”. За месяц представители бизнеса и граждане отправили уже больше 9 тыс. обращений в правительство. А для сбора подписей инициативная группа российских операторов связи сделала отдельный сайт.

По данным источников, Минцифры планирует сократить количество лицензий для операторов с 20 до трех. Самая простая из них обойдется от 5 млн руб. Сейчас компании платят около 1 млн руб. Кроме того, специальная инфраструктура для так называемых операционно-разыскных мероприятий должна работать в полной мере. Для малого и среднего бизнеса ужесточение правил станет вопросом выживания, отмечает партнер аналитического агентства COMnews Research Леонид Коник:

«Если все запланированные меры начнут действовать одновременно, треск по рынку будет стоять еще долго. Подготовиться к этому практически невозможно. Единственный вариант — где-то найти мешок с деньгами.

Операторам придется сразу изыскивать 10 млн руб. на лицензию, огромные суммы на закупку и внедрение СОРМ, если он еще не введен полностью, а также дополнительные средства на увеличение уставного капитала. И все это — явно не под возможности компаний с выручкой в сотни миллионов или даже несколько миллиардов рублей».

По плану министерства, новые требования должны вступить в сентябре с возможностью «подстроиться» до конца 2027 года. В Минцифры считают, что это не скажется на отрасли негативно, потому что с рынка уйдут недобросовестные игроки. Впрочем, реакция общественности должна пошатнуть уверенность авторов инициативы, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров:

«Нам пришел один из ответов Минцифры. В нем говорится о претензиях и даже обвинениях в адрес некоторых операторов: якобы они используют мошеннические схемы или нарушают законодательство. Однако, по нашей информации, из-за большого количества обращений — не только от операторов связи, но и от жителей, предприятий и отраслевых объединений — этот процесс решили отложить до декабря 2026 года».

Идею о необходимости сокращения количества операторов высказывали представители большой четверки на минувшей неделе на конференции ЦИПР, говорят источники “Ъ FM”. Статус реформы остается неоднозначным, говорит президент Ассоциации операторов кабельного ТВ «Макател» Алексей Амелькин:

«Нет ни подтверждений, ни официальных опровержений этих серьезных заявлений. Да, ответы приходят, в них говорится, что работа ведется. Документ выглядит довольно странно: правила лицензирования обновили буквально в конце 2025 года, и вдруг — настолько кардинальная реформа.

Если проблема действительно в подмене лицензий, то можно было бы придумать точечные меры против недобросовестных операторов, а не ставить 70-80% всей отрасли в положение, при котором им придется просто уйти с рынка».

Из-за консолидации рынка вокруг крупных игроков, абоненты в труднодоступных, отдаленных или новых районах могут остаться без качественной связи. Впрочем, малые операторы востребованы не только в регионах. Как отмечают эксперты, только в Москве и Подмосковье действуют около 1,5 тыс. таких компаний, они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

Анжела Гаплевская