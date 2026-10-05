За пассивное ведение связи

Количество операторов связи в России за год уменьшилось на 17% до немногим более 7 тыс., одновременно сокращается и количество действующих лицензий. В Роскомнадзоре объясняют, что прекращение действий лицензий в большинстве случаев связано с тем, что компании не оказывают по ним услуги связи. Аналитики и участники рынка уверены: число операторов будет и дальше сокращаться из-за ухудшения экономических условий и ужесточения требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Количество операторов связи в России за год (июль 2025-го к июлю 2026 года) сократилось на 17%, до чуть более 7 тыс., рассказали “Ъ” в Роскомнадзоре. Число лицензий, которые приходятся на эти компании, также сократилось на 17%, до более 21 тыс. Прекращение действия лицензий связано в большинстве случаев с тем, что компании не оказывали по ним услуги связи, поясняют в ведомстве. «Количество активных лицензий ежегодно сокращается, так как с рынка уходят так называемые бумажные сети»,— добавляют в Роскомнадзоре.

«Бумажные сети» — это сети связи, которые существуют только в виде оформленных документов: лицензий, частотных разрешений, согласованных проектов. Фактическое строительство инфраструктуры при этом не ведется, и реальные услуги абонентам не предоставляются.

Ранее “Ъ” писал, что в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи в случае лишения провайдера лицензии на оказание услуг его инфраструктура и абоненты будут автоматически передаваться федеральным операторам (см. “Ъ” от 17 августа). Из-за реформы лицензирования операторов связи с рынка может уйти как минимум 33,2% провайдеров.

При получении лицензии у оператора связи есть два года для начала оказания услуг, объясняет исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков: «Если услуги связи спустя два года не начали оказываться, то лицензия действительно подлежит отзыву». Ранее регулятор закрывал на это глаза, когда в последнее время у Роскомнадзора совместно с ФСБ идет активная кампания по анализу эффективности работы операторов связи, говорит он. «В том числе через ликвидацию "бумажных операторов". Ведь часто лицензии оформлялись не для запуска сетей, а для перепродажи. А с 2024 года стоимость лицензий повысилась более чем в 100 раз и они стали дефицитным ресурсом»,— рассказывает господин Дубовиков.

Снижение количества операторов связи и лицензий на 17% отражает «естественный процесс очищения рынка от неактивных игроков», считает старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. Снижение числа операторов связи не означает сокращения рынка. Сокращается количество юридических лиц вокруг реальной инфраструктуры, говорят в Strategy Partners: «Лицензия, по которой услуги не оказываются,— это всего лишь запись в реестре».

«Ситуация обусловлена сочетанием регуляторных и экономических причин. С одной стороны, ведомство последовательно отзывало разрешения, по которым не велась реальная деятельность. С другой — ужесточение требований (рост госпошлин до 1 млн руб., новые нормы по хранению данных, кибербезопасности) повысило порог входа и операционные издержки, что сделало работу небольших региональных провайдеров нерентабельной»,— объясняет госпожа Литвинова.

При этом иногда возникают ситуации, когда оператор лишается лицензии из-за некорректно сданного отчета, добавляет господин Дубовиков: «По бумагам он услуги не оказывает — и Роскомнадзор отзывает лицензию. Такие ситуации могут действительно влиять на непрерывность услуг». Он ожидает дальнейшего снижения числа операторов связи. Это будет происходить из-за ликвидации «бумажных операторов», ликвидации тех, которые с 2024 года по новым требованиям не смогут продлить лицензии ввиду отсутствия СОРМ, а также из-за закрытия операторов по экономическим причинам. В Strategy Partners напоминают, что и «число хозяйственных единиц, работающих с сетью, продолжит сокращаться». Добавленный финансовый барьер определяет порог входа: по отраслевым оценкам, в ряде регионов малые операторы могут исчезнуть вовсе, в других останется менее трети.

Алексей Жабин