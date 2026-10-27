Forbes: Минцифры может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик в России
Минцифры обсуждает возможность пропускать весь трафик с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и ограничивать его объем для российских пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, подобные ограничения могут войти в законопроект по масштабной реформе отрасли связи. Инициатива предполагает, что ведомство получит право устанавливать лимит на использование зарубежного трафика россиянами, а весь его объем будет фильтроваться через ТСПУ.
Эксперты в разговоре с изданием указали на серьезные технологические сложности при реализации подобных мер. По их словам, отделить зарубежный трафик от российского в реальном времени крайне трудно, так как маршрутизация данных часто проходит через другие государства. Кроме того, значительная часть сайтов и приложений работает на базе защищенных протоколов и распределенных IP-адресов.
По информации технического эксперта RKS Global, значительную часть зарубежного трафика россиян составляют средства обхода замедлений и блокировок. Около трети зарубежного трафика также приходится на обновления Android и iOS, магазины приложений и другие сервисы.