Forbes: Минцифры может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик в России

Эксперты в разговоре с изданием указали на серьезные технологические сложности при реализации подобных мер. По их словам, отделить зарубежный трафик от российского в реальном времени крайне трудно, так как маршрутизация данных часто проходит через другие государства. Кроме того, значительная часть сайтов и приложений работает на базе защищенных протоколов и распределенных IP-адресов.