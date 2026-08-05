Бань-ка по белому

Только треть пользовательских сессий в мобильных сетях в Центральной России за семь месяцев проходило без ограничений. При этом в приграничных регионах 90% подключений шло только по «белым спискам». Аналитики говорят, что из-за этого операторы связи начали перестраивать свои тарифные планы, а абоненты склоняются к более частой смене мобильного оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По данным разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, в июле количество подключений в мобильных сетях, которые устанавливались в режиме «белого списка,» в Центральной России выросло по сравнению с январем в среднем на 31%.

В июле в среднем только 30,5% пользовательских сессий в Центральном федеральном округе в мобильных сетях происходило без ограничений, следует из данных Vigo.

В остальных случаях пользователи могли зайти только на сайты из «белого списка» Минцифры. При этом в отдельных регионах работу мобильного интернета ограничивали сильнее, следует из данных компании. Такие данные Vigo опираются на анализ около 1 млрд пользовательских сессий.

Так, в Брянской, Курской, Белгородской областях по состоянию на 31 июля в среднем только 12% пользовательских сессий происходит без ограничений. При этом в Москве и Московской области таких подключений было около 49%, а 51% сессий проходил по «белым спискам». В Санкт-Петербурге без ограничений прошло 43,9% интернет-подключений, в Ленинградской области — 58,9%. Больше всего пользовательских сессий без «белых списков» на июнь в России в целом было в Еврейской автономной области (75,7%), Республике Тыва (72,3%) и Магаданской области (69%).

«Белый список» — перечень ресурсов и IP-адресов, которые не блокируются в случае отключения мобильного интернета. Список утверждает Минцифры. Для вхождения в него сервис или сайт должны соответствовать ряду требований: например, по расположению серверов, невозможности скрывать IP-адрес и настраивать прокси-соединение и сверки IP-адресов. В список входят, например, «Госуслуги», сайты госорганов и электронного голосования, соцсети и мессенджер компании VK, сервисы «Яндекса», сайты маркетплейсов, операторов связи и др.

Изменение доли пользовательских сессий в мобильных сетях европейской части России, которые проходили без ограничений, коррелирует с регионами, где были введены дополнительные меры безопасности, говорит директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. «В этих условиях особенно важно, чтобы механизм "белых списков" работал максимально эффективно: сервисы, включенные в такие списки, должны оставаться доступными для пользователей без перебоев, а процедура их включения — быть простой, прозрачной и основанной на понятных критериях. Это позволит бизнесу, включая операторов связи, оправдывать свои вложения и увереннее инвестировать в развитие цифровых сервисов для своих клиентов»,— уверен он. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ограничения мобильного интернета уже начали сказываться на работе мобильных операторов, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Операторы перестраивают тарифные линейки. Параллельно они активнее развивают фиксированный широкополосный доступ». Мгновенного влияния сокращения трафика на финансовые показатели операторов нет, добавляет он. Тем не менее у абонентов возникает «эффект неиспользованного пакета» — растет разрыв между тем, за что они заплатили, и тем, что реально получили, «в такой ситуации абоненты склоняются искать более выгодные условия, в том числе менять оператора».

«Операторов выручает то, что в их тарифах интернет, как правило, идет в пакете с голосовой связью, которая сейчас вновь востребована. Так что заметного удара по доходам ситуация не принесла»,— добавляет гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Вместе с тем, добавляет он, у операторов меньше возможностей для маневра при формировании продукта и отстраивании от конкурентов, в том числе виртуальных операторов связи (MVNO), «так что это долгосрочный негативный фактор, компенсировать который по-настоящему можно только ценами на услуги».

Алексей Жабин