Бань-ка по белому
Более 60% мобильных интернет-сессий в первом полугодии проходило с ограничениями
Только треть пользовательских сессий в мобильных сетях в Центральной России за семь месяцев проходило без ограничений. При этом в приграничных регионах 90% подключений шло только по «белым спискам». Аналитики говорят, что из-за этого операторы связи начали перестраивать свои тарифные планы, а абоненты склоняются к более частой смене мобильного оператора.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
По данным разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, в июле количество подключений в мобильных сетях, которые устанавливались в режиме «белого списка,» в Центральной России выросло по сравнению с январем в среднем на 31%.
В июле в среднем только 30,5% пользовательских сессий в Центральном федеральном округе в мобильных сетях происходило без ограничений, следует из данных Vigo.
В остальных случаях пользователи могли зайти только на сайты из «белого списка» Минцифры. При этом в отдельных регионах работу мобильного интернета ограничивали сильнее, следует из данных компании. Такие данные Vigo опираются на анализ около 1 млрд пользовательских сессий.
Так, в Брянской, Курской, Белгородской областях по состоянию на 31 июля в среднем только 12% пользовательских сессий происходит без ограничений. При этом в Москве и Московской области таких подключений было около 49%, а 51% сессий проходил по «белым спискам». В Санкт-Петербурге без ограничений прошло 43,9% интернет-подключений, в Ленинградской области — 58,9%. Больше всего пользовательских сессий без «белых списков» на июнь в России в целом было в Еврейской автономной области (75,7%), Республике Тыва (72,3%) и Магаданской области (69%).
«Белый список» — перечень ресурсов и IP-адресов, которые не блокируются в случае отключения мобильного интернета. Список утверждает Минцифры. Для вхождения в него сервис или сайт должны соответствовать ряду требований: например, по расположению серверов, невозможности скрывать IP-адрес и настраивать прокси-соединение и сверки IP-адресов. В список входят, например, «Госуслуги», сайты госорганов и электронного голосования, соцсети и мессенджер компании VK, сервисы «Яндекса», сайты маркетплейсов, операторов связи и др.
Изменение доли пользовательских сессий в мобильных сетях европейской части России, которые проходили без ограничений, коррелирует с регионами, где были введены дополнительные меры безопасности, говорит директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. «В этих условиях особенно важно, чтобы механизм "белых списков" работал максимально эффективно: сервисы, включенные в такие списки, должны оставаться доступными для пользователей без перебоев, а процедура их включения — быть простой, прозрачной и основанной на понятных критериях. Это позволит бизнесу, включая операторов связи, оправдывать свои вложения и увереннее инвестировать в развитие цифровых сервисов для своих клиентов»,— уверен он. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.
Ограничения мобильного интернета уже начали сказываться на работе мобильных операторов, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Операторы перестраивают тарифные линейки. Параллельно они активнее развивают фиксированный широкополосный доступ». Мгновенного влияния сокращения трафика на финансовые показатели операторов нет, добавляет он. Тем не менее у абонентов возникает «эффект неиспользованного пакета» — растет разрыв между тем, за что они заплатили, и тем, что реально получили, «в такой ситуации абоненты склоняются искать более выгодные условия, в том числе менять оператора».
«Операторов выручает то, что в их тарифах интернет, как правило, идет в пакете с голосовой связью, которая сейчас вновь востребована. Так что заметного удара по доходам ситуация не принесла»,— добавляет гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Вместе с тем, добавляет он, у операторов меньше возможностей для маневра при формировании продукта и отстраивании от конкурентов, в том числе виртуальных операторов связи (MVNO), «так что это долгосрочный негативный фактор, компенсировать который по-настоящему можно только ценами на услуги».