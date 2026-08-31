Российским мобильным операторам разрешили запустить связь 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила российским мобильным операторам («Билайн», «Мегафон», МТС и Т2) развернуть сети 5G в диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Согласно решению комиссии, операторы получат по 90 МГц в полосе 4630-4990 МГц без проведения аукционов. «Выделение новых частот в среднем диапазоне позволит операторам разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы», — сообщили в Миницифры.

До 1 сентября 2026 года операторам для развертывания сетей 5G можно будет использовать работающие зарубежные базовые станции. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.

Сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время, отметили в министерстве. До конца 2028 года, как предполагается, в диапазоне 4,63-4,99 ГГц 5G запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.