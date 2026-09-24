Соединение установлено

Наибольшая часть госзакупок коммутаторов за первое полугодие 2026 года пришлась на устройства китайского происхождения — они заняли около половины рынка. Сам рынок сетевого оборудования при этом вырос в 2,2 раза за последние два года. Его участники отмечают, что параллельно растет и доля российских коммутаторов: в части сегментов они уже занимают доминирующую долю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года проведено около 1,8 тыс. закупок коммутаторов на сумму 5,7 млрд руб. В первой половине 2025 и 2024 годов объем закупок составил 4,1 млрд и 3,6 млрд руб. соответственно. Такими данными с “Ъ” поделился представитель аналитического центра платформы B2B-РТС (входят РТС-тендер и B2B-Сenter). В компании учитывали закупки по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных структур) и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). Коммутаторы — это устройства, которые соединяют несколько приборов в одну локальную сеть.

Как отмечают аналитики платформы B2B-РТС, изменился и спрос на вендоров коммутаторов. За шесть месяцев 2025 года среди закупок чаще всего встречались устройства TP-Link и D-Link, а также «безымянные модели»: на них пришлось около 20%, 19% и 21% соответственно. В первой половине 2026 года лидером в госзакупках также остались китайские вендоры — на их оборудование в совокупности пришлось около 49% устройств, из них TP-Link осталась с долей 15%. Долю в 23% заняли «безымянные модели», а российская SNR заняла около 11%.

Всего в январе—июне 2026 года, по данным B2B-РТС, было совершено более 3,4 тыс. госзакупок на поставку сетевого оборудования (включая маршрутизаторы, модемы и иные устройства) на сумму 16,43 млрд руб. За два года госзакупки сетевого и смежного оборудования выросли почти в 2,2 раза, подчеркнули в компании. На коммутаторы пришлось 35% из них.

Схожую статистику привели в сервисе «Контур.Закупки» (принадлежит «СКБ Контур»). По его данным, общий объем закупок сетевого оборудования увеличился с 3,61 млрд до 4,64 млрд. Закупки по 44-ФЗ снизились на 17,5%, в то время как закупки по 223-ФЗ выросли на 44,4%. Весь объем рынка коммутаторов, включая операторский, корпоративный и промышленный сегменты, по оценке вендора Yadro, в первом полугодии 2026 года составил около 27–30 млрд руб. с НДС. Это примерно на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в компании.

На российские коммутаторы приходится порядка 30% рынка, оценивает директор по продуктам ГК «Аквариус» Константин Нахимовский. Среди основных отечественных производителей он называет сам «Аквариус», Eltex, QTECH и B4COM. В АНО «Телекоммуникационное оборудование» добавляют, что среди отечественных вендоров также есть «Булат», Yadro и «Электра».

Доля российских устройств зависит от сегмента, отмечает заместитель генерального директора по сетевому оборудованию Fplus Артем Федосеев. В сегменте коммутаторов доступа и начальной линейки коммутаторов для сетей ЦОД доля российских уже больше иностранной, а, например, в сегменте высокопроизводительных коммутаторов — все еще низкая, говорит он.

Доминирование китайских вендоров во многом объясняется тем, что значительная часть закупок — обслуживание уже построенных на нем сетей, которые расширяются или обновляются, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Компании остаются доступными мировыми производителями: полная линейка под любые задачи, хорошее соотношение цены и качества, склады, сервис, обученные специалисты подкрепляют статус надежного поставщика, перечислил он.

Локализация оборудования продолжается, но необходимо понимать, что это длительный и многоступенчатый процесс, говорит господин Кудряшов. Следующим шагом станет производство на территории страны компонентной базы, резюмировал он.

Ника Сизова