От 5G прибыли не ищут

Операторы связи в РФ сталкиваются с ограничениями развития 5G: на выделяемых частотах новый стандарт не даст прироста скорости, «а лишь покажет значок на экране». Кроме того, только около 3% устройств на рынке поддерживает такой диапазон. Кроме того, создание сети 5G в потребительском сегменте и вовсе принесет операторам 84 млрд руб. убытка. При этом в B2B вложения в 5G могут дать прибыль уже в среднесрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов связи до 2036 года, говорится в исследовании МТС, с которым ознакомился “Ъ”. Из них 286 млрд руб. приходится на сегмент B2C. При этом создание сети в этом сегменте принесет общий убыток для операторов в размере 84 млрд руб. к 2036 году. Тем не менее 5G в B2B-сегменте «становится ключевым драйвером монетизации» и может принести 63 млрд руб. прибыли операторам.

При этом операторы в РФ сталкиваются с ограничениями развития 5G, говорится в исследовании: при выделенном диапазоне частот 4,8–4,99 ГГц требуется в 1,5–2 раза больше базовых станций (БС; приоритетными для 5G в мире считаются частоты 3,4–3,8 ГГц, однако в РФ они заняты силовыми структурами).

На существующих частотах тоже можно запустить 5G, но из-за узости каналов это «не даст прироста скорости, а лишь покажет значок на экране», указано в документе. Кроме того, БС должны быть российскими, а доля устройств, которые поддерживают выделенный диапазон,— около 3%.

Также в исследовании говорится, что на первом этапе — в 2027 году — 5G появится только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а на последующих — к 2029 году — в 16 городах-миллионниках РФ. При этом в первый год операторы должны будут покрыть 15% территории города, а в третий — уже 50%.

К 2027 году планируется ввести в эксплуатацию 4,3 тыс. базовых станций 5G, а к 2036 году это число должно вырасти до 61,2 тыс. штук, говорится в исследовании. В нем подчеркивается, что операторы уже авансировали более 100 млрд руб. за оборудование, которое только переходит к серийному производству, а само серийное производство находится «на начальной стадии внедрения».

Другие операторы соглашаются с тем, что в потребительском сегменте инвестиции в 5G сложноокупаемы. «В сегменте B2B действительно есть и востребованность со стороны промышленности, логистики и госсектора, и понятная математика окупаемости. Там 5G становится драйвером монетизации, и вложения могут дать прибыль уже в среднесрочной перспективе»,— говорят в «Вымпелкоме». «Для бизнеса пятое поколение связи станет важной частью производственного процесса: это создание частных сетей на промышленных объектах, запуск видеоаналитики в режиме реального времени, и другое»,— добавляют в «МегаФоне».

При этом операторы планируют решить проблему с тем, что только 3% устройств на российском рынке поддерживают выделенный диапазон, продавая другие модели.

«Мы будем активно продвигать модели с поддержкой 5G на своих собственных площадках, включая салоны и интернет-магазин. Но здесь ключевой фактор — позиция крупнейших вендоров, которые пока не активируют 5G на своих смартфонах для РФ»,— говорят в «Вымпелкоме». Если же они не активируют 5G, то «естественный процесс обновления устройств займет длительное время, и не факт, что наличие именно 5G станет определяющим фактором для смены бренда телефона», добавляют в компании.

В Т2 отказались от комментариев.

«Рынок B2C в России уже достиг предельной абонентской базы: новых пользователей привлекать практически неоткуда, поэтому колоссальные капитальные затраты на 5G не конвертируются в сопоставимый рост доходов, а лишь увеличивают расходы на поддержание сети»,— говорит старший менеджер практики бизнес-консультирования Екатерина Литвинова. Без активной монетизации технологий для бизнеса возврат вложенных 335 млрд руб. становится «практически нереалистичным», уверена она.

Алексей Жабин