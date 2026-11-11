«Известия» узнали о плане Минцифры развивать в России проводное радиовещание

«С точки зрения радиовещания проводной формат действительно устарел,— отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.— Однако государство до сих пор считает такое радио одним из основных каналов оповещения». При этом доступ к нему имеет лишь малая часть населения России, подчеркнул он. Проводное вещание — одна из наиболее подходящих технологий на случай перегрузки мобильных сетей, подчеркнул другой собеседник «Известий».