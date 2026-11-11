«Известия» узнали о плане Минцифры развивать в России проводное радиовещание
В России намерены сохранять и развивать сети проводного радиовещания, которые служат технологической основой для систем экстренного информирования населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект актуализированной Стратегии развития отрасли связи, который подготовило Минцифры.
Инициатором мер по развитию проводного радиовещания в многоквартирных домах выступило АО «Российские сети вещания и оповещения». Среди преимуществ там выделили адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокую степень защищенности от кибератак и готовую технологическую основу систем оповещения в многоквартирных домах.
«С точки зрения радиовещания проводной формат действительно устарел,— отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.— Однако государство до сих пор считает такое радио одним из основных каналов оповещения». При этом доступ к нему имеет лишь малая часть населения России, подчеркнул он. Проводное вещание — одна из наиболее подходящих технологий на случай перегрузки мобильных сетей, подчеркнул другой собеседник «Известий».