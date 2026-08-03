Вызов сброшен

Звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку, массовые и автоматизированные вызовы начали блокироваться операторами сотовой связи. Последние уверяют, что действуют в рамках закона и «в целях защиты интересов абонентов». Кроме того, количество звонков с «признаком массовости» на их сети от операторов фиксированной связи с начала года выросло на 155%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телефонный спам стал реже доходить с сетей фиксированной связи на мобильные

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Телефонный спам стал реже доходить с сетей фиксированной связи на мобильные

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Операторы связи начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры, рассказал “Ъ” источник на рынке и подтвердили еще два собеседника в отрасли.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и Т2 маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. По замыслу авторов инициативы, мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Расход на маркировку несет бизнес—инициатор звонка. Для клиента, принимающего вызов, услуга бесплатна. Ранее источники “Ъ” оценивали затраты российского бизнеса на маркировку более чем в 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа 2025 года).

В «МегаФоне» напоминают, что по закону «О связи» «массовые вызовы без договора с мобильным оператором признаются незаконными». «Поскольку "МегаФон" действует в соответствии с лицензионными требованиями и в целях защиты интересов абонентов, мы вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до конечных пользователей»,— заявил представитель оператора. Он добавил, что с начала 2026 года компания зафиксировала рост числа звонков «с признаком массовости» на свои сети от операторов фиксированной связи на 155%.

В «Вымпелкоме» сообщили, что «последовательно исполняют требования законодательства о маркировке вызовов». «Все корпоративные клиенты были заблаговременно проинформированы о новых требованиях, им предложен удобный процесс оформления необходимых соглашений и предоставлена возможность адаптировать свои процессы»,— добавили в компании. В «Т2 Мобайл» сообщили, что 99,9% их клиентов, «осуществляющих массовые вызовы, заключили договор на маркировку»: «Все прочие звонки мы не блокируем, однако трафик самых злостных спамеров обрабатывается голосовым ассистентом». В МТС отказались от комментариев.

Для рынка такие меры означают конец дешевого телеспама: маркировка по 0,3–0,5 руб. за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным, спрос смещается к белым колл-центрам, а у операторов появляется новый растущий доход от услуг маркировки и верификации, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Ранее операторы «большой четверки» разработали единую систему маркировки звонков от организаций — открытые API-интерфейсы, которые позволяют оперативно обмениваться данными и упрощать взаимодействие между крупными и небольшими операторами связи для привязки названий компаний к телефонным номерам.

«Мобильные операторы начали все чаще блокировать вызовы, поступающие с сетей фиксированных операторов связи, которые не заключили договоры на передачу платной маркировки»,— подтверждает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. И из-за этого операторы фиксированной связи несут убытки. «Одновременно с этим мобильные операторы не сбрасывают вызов, а незаконно переводят его на автоответчик (со статусом answer), что позволяет им зарабатывать на интерконнекте. Абоненты операторов при этом оплачивают такой вызов, поскольку установление соединения произошло»,— уверяет он.

Есть обязанность инициирующего вызов оператора передать маркировку о звонке, объясняет Ярослав Дубовиков. По его словам, фиксированные операторы передают данные мобильным, но «из-за отсутствия четких механизмов обмена информацией операторы передают ее посредством, например, ЭДО». «Мобильные операторы это игнорируют, тем самым выставляя оператора фиксированной связи виноватым в непередаче маркировки»,— считает эксперт.

Алексей Жабин