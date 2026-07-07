В Минцифры исключили введение платы за иностранный трафик

Власти России не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов, сообщил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев (слева) и его заместитель Иван Лебедев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев (слева) и его заместитель Иван Лебедев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так господин Лебедев ответил на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина во время заседания Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

В марте глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти России намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер в ведомстве обсуждали введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Источник «Ъ» на телеком-рынке уточнял, что такую меру не будут принимать как минимум до сентябрьских выборов в Госдуму. По его мнению, сейчас для этого нет технических возможностей — многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трафик пошел не по графику».