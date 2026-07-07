В Минцифры исключили введение платы за иностранный трафик
Власти России не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов, сообщил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев.
Глава Минцифры Максут Шадаев (слева) и его заместитель Иван Лебедев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Так господин Лебедев ответил на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина во время заседания Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
В марте глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти России намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер в ведомстве обсуждали введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.
Источник «Ъ» на телеком-рынке уточнял, что такую меру не будут принимать как минимум до сентябрьских выборов в Госдуму. По его мнению, сейчас для этого нет технических возможностей — многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса.
Подробнее — в материале «Ъ» «Трафик пошел не по графику».
Идея введения платы за использование определённого объёма международного интернет-трафика Минцифры сформулировало как меру по борьбе с VPN-сервисами, не соблюдающими российское законодательство. Эти планы затрагивали мобильные сети и обсуждались после того, как власти перешли к регулированию использования VPN-сервисов, включая их блокировку и требование от IT-компаний ограничивать доступ для пользователей с включённым VPN.
Существующие методы выявления VPN-трафика, такие как проверка IP-адресов известных шлюзов или анализ VPN-протоколов, не гарантируют 100% точности. Некоторые эксперты предполагают, что ограничение международного трафика приведёт к удорожанию продуктов российских IT-компаний, так как многим разработчикам необходим доступ к зарубежным компонентам и ИИ-моделям. Также высказывались опасения, что такие меры могут привести к деградации средств разработки и внутренних систем.
При этом глава Минцифры Максут Шадаев ранее выступал против введения административной ответственности за использование VPN, заявляя о необходимости снижения объёма использования таких сервисов «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».