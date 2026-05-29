«Известия»: сеть 5G может появиться в России в июне

В конце июня российские власти планируют выделить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2 диапазон 4,63–4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

По информации газеты, операторам также могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это позволит активировать 5G на базе действующей инфраструктуры за несколько дней после одобрения Роскомнадзора. Однако ощутимо — в 4–10 раз по сравнению с LTE — скорость увеличится только после запуска сетей на 4,63–4,99 ГГц, отмечают эксперты в разговоре с «Известиями».

Согласно плану ГКРЧ, к концу этого года после запуска сети в городах-миллионниках связь пятого поколения должна появиться в первых четырех региональных центрах. В 2027 году — в 16. К 2030-му количество таких городов должно вырасти до 40, а к 2035-му — до 84.

К концу 2027-го доля отечественных радиоэлектронных средств в таких сетях должна составить не менее 1%, к 2030-му — не менее 50%, а полностью перейти на российское оборудование операторы должны к концу 2031-го.