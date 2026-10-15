Yota открыла доступ к 5G абонентам в 10 российских городах

Абоненты оператора Yota получили доступ к 5G в десяти городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. По его словам, наконец можно прекратить обсуждать, «появится ли вообще 5G в России».