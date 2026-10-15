Yota открыла доступ к 5G абонентам в 10 российских городах
Абоненты оператора Yota получили доступ к 5G в десяти городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. По его словам, наконец можно прекратить обсуждать, «появится ли вообще 5G в России».
«Гораздо интереснее теперь другой вопрос: каким будет этот 5G через несколько лет, и на чем он будет построен... Его настоящая ценность начинается там, где нужны тысячи подключенных устройств, низкие задержки, промышленная автоматизация, беспилотный транспорт и частные сети предприятий»,— сказал депутат «Вестям».
Как уточнил господин Горелкин, следующим шагом станет разработка полностью российской технологической базы. Он рассказал, что речь идет о «тысячах реально выпускаемых и устанавливаемых устройств». Сколько на это уйдет времени, не уточняется.
Связь 5G официально запустили в России в середине сентября. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить переход на отечественное телекоммуникационное оборудование, чтобы создать условия для развития сетей 5G. Операторы связи считают, что эта связь будет более востребованной для бизнеса, нежели для физлиц.