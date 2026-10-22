Смычка города и деревни

Управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов считает, что покрытие должно учитывать возможную нагрузку на сеть, а не быть формальным показателем. При этом вопрос с покрытием связью автодорог стоит на повестке «не одно десятилетие, а прогресса в этом вопросе по-прежнему мало». Он объясняет, что основная проблема заключается в отсутствии подключения к электричеству. «Если будет решена проблема с энергетикой, то в будущем мы наконец избавимся от слепых зон на дорогах. Самостоятельно, без энергетиков, операторы эту задачу не решат. Строить сеть на дизельном питании с постоянным подвозом топлива в глухие районы Сибири нереалистично»,— заключает он.