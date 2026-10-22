Смычка города и деревни
Власти повысят требования к операторам связи по покрытию дорог и малых поселений
С 2027 года операторы связи будут обязаны обеспечить покрытием сетей не менее 90% территории населенных пунктов с численностью жителей от 1 тыс. человек. Сейчас операторы могут выполнять такие требования формально, для этого достаточно просто оказывать услуги связи. Кроме того, уже с сентября 2027 года общее покрытие LTE федеральных автодорог должно вырасти на 5% — до 85%, а количество федеральных трасс, на которых оно есть,— с 4 до 12.
С 2027 года ужесточаются требования к операторам связи по покрытию малых населенных пунктов и автодорог, заявил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр 2026». Операторы будут обязаны обеспечивать покрытие территории населенного пункта с населением более 1 тыс. человек на 90%, когда сейчас достаточно только факта оказания услуг связи, сообщил он. Кроме того, с сентября 2027 года во всех таких поселениях должны оказываться услуги связи, включая LTE, сказал господин Терляков.
«Это потребует со стороны операторов расширения зоны покрытия суммарно в сотнях населенных пунктов»,— добавил он. «Полнота покрытия — это зона ответственности оператора связи. Формальное выполнение условий ГКРЧ не равно фактической доступности услуг на территории населенного пункта»,— объяснил Олег Терляков. Сейчас, добавил он во время своего выступления, полного выполнения требований по покрытию населенных пунктов и автодорог нет ни у одного из операторов. «Для стимулирования операторов, не выполняющих требования, мы начали применять подход, связанный с запретом оформления новых разрешений на использование радиочастот для базовых станций»,— добавил он.
Из данных, которые представил господин Терляков на форуме, следует, что покрытие 90% территории поселений интернетом стандарта LTE у «Вымпелкома» есть в 96% случаев, у «МегаФона» в 94,2%, у МТС — в 93,1%, у «Т2 Мобайл» — в 98,1%. Кроме того, Олег Терляков рассказал, что с сентября 2027 года общее покрытие LTE федеральных автодорог в РФ должно вырасти на 5% — до 85%, а количество федеральных трасс, на которых есть покрытие, вырастет с 4 до 12.
Ранее “Ъ” писал, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) потребовала от «большой четверки» операторов обеспечить покрытие в более чем 150 малых населенных пунктах к марту 2027 года.
Сейчас в этих локациях есть хотя бы один оператор, но в Минцифры говорят, что остальные не «обеспечивают достаточного уровня связи» (см. “Ъ” от 27 апреля). Кроме того, в январе ГКРЧ определила список участков федеральных автодорог, на которых не будет покрытия LTE, так как там отсутствует энергетическая инфраструктура.
До 85 процентов
должна вырасти доля покрытия LTE федеральных автодорог в РФ с сентября 2027 года, по данным Минцифры
В «МегаФоне» “Ъ” заявили, что полностью выполняют планы-графики по покрытию федеральных трасс и населенных пунктов связью. В «Вымпелкоме» говорят, что работают в соответствии с графиком и требованиями регулятора. В МТС “Ъ” заявили, что выполнили к сентябрю 2026 года требования по покрытию федеральных трасс и населенных пунктов с населением от 1 тыс. человек стандартом LTE, а к сентябрю 2027 года планируют выполнить обременения следующего года.
В «Т2 Мобайл» “Ъ” сообщили, что опережают план по покрытию трасс на 7% в 2026 году и на 2% в 2027-м. Однако обременения к частотам имеют не только процентное значение, но еще и конкретные участки федеральных автородог общего пользования, которые необходимо покрыть к определенному году, говорят в операторе. «Нельзя не учитывать сложности с доступом к электросетям на отдельных участках ФАД, обеспечение которого требует времени и не зависит от операторов»,— отмечают в «Т2 Мобайл».
Управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов считает, что покрытие должно учитывать возможную нагрузку на сеть, а не быть формальным показателем. При этом вопрос с покрытием связью автодорог стоит на повестке «не одно десятилетие, а прогресса в этом вопросе по-прежнему мало». Он объясняет, что основная проблема заключается в отсутствии подключения к электричеству. «Если будет решена проблема с энергетикой, то в будущем мы наконец избавимся от слепых зон на дорогах. Самостоятельно, без энергетиков, операторы эту задачу не решат. Строить сеть на дизельном питании с постоянным подвозом топлива в глухие районы Сибири нереалистично»,— заключает он.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 1