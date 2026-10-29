Вызов сброшен
Число штрафов операторам связи заметно выросло
За нарушения в идентификации абонентов мобильными операторами и борьбе с подменой номера за девять месяцев года Роскомнадзор возбудил на 26% больше административных дел, чем за весь 2025 год. Сами операторы связи считают, что число дел выросло из-за неверной трактовки результатов автоматизированной системы проверки нарушений, а также отсутствия верификации СМС-сообщений.
По данным Роскомнадзора за девять месяцев года, ведомство возбудило в отношении операторов связи 329 административных дел за нарушения в области идентификации абонентов и противодействия подмене номера, что на 26% больше, чем за весь прошлый год. Объем штрафов достиг почти 280 млн руб. В статистику вошли нарушения, связанные с превышением лимита сим-карт, отсутствием проверки данных об абоненте, непредставлением сведений в информационную систему «Антифрод» и оказанием услуг связи без передачи данных в ЕСИА, пояснили “Ъ” в Роскомнадзоре.
За все время ведомство возбудило более 130 тыс. административных дел, из которых более 129 тыс.— за нарушения в области радиоконтроля, а общий объем штрафов, наложенных на операторов связи, по данным Роскомнадзора, достиг более 1,8 млрд руб.
Количество административных правонарушений за год увеличилось из-за неверной трактовки результатов работы автоматизированной системы проверки нарушений, которые не связаны с фактами подмены номера, рассказывал в своем выступлении на форуме «Спектр 2026» директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. Также господин Хренов рассказал, что операторы начали получать штрафы за отсутствие верификации СМС-сообщений.
Единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» была запущена в России в начале 2023 года для борьбы с телефонными мошенниками. Подключение к ней оговаривается в законе «О связи». За неподключение к системе, а также неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика предусматривается административная ответственность по ст. 13.2.1. КоАП РФ, штраф для юрлиц составляет до 1 млн руб.
«Основная проблема роста административных дел кроется не в реальных нарушениях, а в некорректной интерпретации работы автоматизированных систем контроля. Закон обязывает операторов верифицировать входящие вызовы: если звонок инициирован легитимно и подтвержден у оператора-источника, он пропускается. Однако из-за технических особенностей взаимодействия между сетями в системе "Антифрод" иногда отсутствует цифровая запись о факте самого соединения или о том, что проверка была успешно пройдена»,— объясняют в пресс-службе «МегаФона».
В компании считают, что текущие технологии не позволяют подменить номер отправителя в СМС и на «своей сети мы не зарегистрировали ни одного подобного случая». «Поэтому требование о верификации отправителя не имеет практического обоснования и, на наш взгляд, является избыточным. Тем не менее операторов продолжают штрафовать за отсутствие верификации отправителя СМС в системе»,— считают в «МегаФоне». В «Т2 Мобайл» сказали, что не фиксировали изменений в количестве штрафов в сравнении с прошлым годом. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.
Собеседник “Ъ” на телеком-рынке уверен, что необходимости в дополнительной верификации прохождения СМС нет:
«Подмена в СМС технологически невозможна в силу организованного процесса прямого обмена данными между СМС-центрами операторов связи».
Другой источник “Ъ” на рынке добавляет, что всплески выписанных штрафов обычно приходятся на начало и конец года: «В разные периоды это могут быть штрафы за перелимиты, а в другое время — за некорректную сверку сведений».
«Из 329 дел и 280 млн руб. штрафов львиная доля — это не пойманные мошенники, а опечатки в базах МВД, задержки синхронизации с "Госуслугами" и лишние симки сверх лимита»,— уверены в компании «Информзащита». Проверка входящего звонка в госсистеме требует доли секунды, объясняют в компании: «Если на линии случился банальный микролаг и ответ платформы опоздал хотя бы на мгновение, алгоритм автоматически считает, что оператор намеренно пропустил мошенника. Итог — протокол и штраф до 1 млн руб. за обычный сетевой сбой».