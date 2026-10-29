Вызов сброшен

В компании считают, что текущие технологии не позволяют подменить номер отправителя в СМС и на «своей сети мы не зарегистрировали ни одного подобного случая». «Поэтому требование о верификации отправителя не имеет практического обоснования и, на наш взгляд, является избыточным. Тем не менее операторов продолжают штрафовать за отсутствие верификации отправителя СМС в системе»,— считают в «МегаФоне». В «Т2 Мобайл» сказали, что не фиксировали изменений в количестве штрафов в сравнении с прошлым годом. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.