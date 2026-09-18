Частоты на двоих

Компания Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в разработку двухдиапазонного радиомодуля для базовых станций, рассчитанного на работу в сетях LTE и 5G. Серийный выпуск разработчик планирует начать осенью 2026 года. Рынок базовых станций в России превышает 75 млрд руб., но окупаемость инвестиций будет зависеть от объема заказов операторов и востребованности оборудования, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский производитель электроники Yadro («КНС Групп», входит в «Икс Холдинг») инвестировал 1,2 млрд руб. в разработку нового радиомодуля для собственной базовой станции (БС). Об этом “Ъ” рассказал директор центра разработки радиочастотных систем компании Роман Масленников. Модуль поддерживает частотные диапазоны 2100 и 2600 МГц и рассчитан на работу в сетях LTE и 5G. Серийное производство компания планирует запустить осенью 2026 года.

Радиомодуль — один из обязательных элементов для базовой станции. Он отвечает за прием, передачу, преобразование и усиление радиосигнала в определенных полосах. Первый серийный радиомодуль Yadro работает на частоте 1800 МГц, необходимой для LTE. Производство БС компания запустила в декабре 2025 года. По заявлениям компании, ее совокупные инвестиции в телеком-отрасль составят 35 млрд руб. до 2031 года.

Объединение двух диапазонов в одном устройстве позволяет оператору сократить состав оборудования на базовой станции, считает господин Масленников. По его словам, отечественных аналогов нового решения нет — остальные российские модули работают только на одном диапазоне. Первые партии радиомодулей после запуска серийного производства будут поставлены «МегаФону» и «Вымпелкому», которые уже используют БС Yadro. В 2025 году «МегаФон» заключил контракт на 1,5 тыс., а «Вымпелком» — на 1 тыс. базовых станций.

Представитель «Билайна» подтвердил, что в компании тестируют все новые продукты отечественных поставщиков БС, с которыми есть контракты, отказавшись комментировать результаты тестирования. В «Т2 Мобайл» уточнили, что им Yadro пока не направляла запрос о тестировании нового оборудования. В МТС и «МегаФоне» “Ъ” не ответили.

75 миллиардов рублей составил объем российского рынка базовых станций в 2025 году, по данным АНО ТКО

В первом квартале 2027 года Yadro также планирует запустить производство третьего радиомодуля серийного производства — уже для диапазонов 800 и 900 МГц, добавил господин Масленников. Представитель компании уточнил, что для производства всех модулей используется как российская компонентная база, так и иностранная. 1,2 млрд руб. за один узел станции — это существенные вложения, считает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Окупятся такие вложения или нет, с учетом того что российский производитель работает только на одном рынке, будет зависеть от заказов операторов, резюмировал он.

Однодиапазонные модули для этих частот есть и у «Иртеи», сообщил представитель компании. В компании добавили, что модули таких диапазонов востребованы в первую очередь для наращивания емкости сети на площадках с высокой нагрузкой, например городах и туристических зонах. Диапазоны являются одними из наиболее востребованных среди операторов в России, добавил представитель «Булат». Но классическую архитектуру, при которой каждый блок удаленного радиоузла работает в своем отдельном диапазоне, в компании считают более разумным.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке оценивал стоимость одной отечественной базовой станции в $30–35 тыс. при цене зарубежных аналогов около $20–25 тыс. Весь рынок базовых станций за 2025 год гендиректор АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян оценил в 75 млрд руб. В 2024 году «большая четверка» поставила больше 120 тыс. новых станций, за 2025 год — не больше 7 тыс., добавил господин Яблоков. Источник “Ъ” на рынке телеком-оборудования сомневается, что такие радиомодули «будут сейчас востребованы операторами»: «Они предпочитают сейчас более дешевые модели — однодиапазонные: они дешевле».

Ника Сизова, Алексей Жабин