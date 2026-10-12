Провайдерам предложили виртуальные отношения

В «Ростелекоме» сообщили, что с рядом операторов уже «идет предварительное обсуждение такой модели». Представитель оператора пояснил, что компания активно развивает бизнес-модель FVNO и «видит в ней большие перспективы». «Компания уже успешно реализовала FVNO-проекты с «МегаФоном», Т2, МТС. Мы открыты к сотрудничеству как с крупными игроками, так и с региональными операторами»,— говорят в пресс-службе компании. Там также отмечают, что проекты носят «взаимовыгодный характер» и «положительно сказываются на развитии рынка телеком-услуг в регионах России».