Провайдерам предложили виртуальные отношения
Из-за реформы связи небольшие провайдеры могут лишиться 60% выручки
12.10.2026, 20:52
“Ъ” узнал, что федеральные операторы связи рассылают региональным провайдерам предложения переходить на «сервисные договоры». В такой схеме крупные операторы заберут себе инфраструктуру и абонентскую базу провайдеров, а последним останется 30–40% выручки. Небольшим компаниям это позволит снизить регуляторные риски и издержки на лицензии, которые ужесточатся в результате новой реформы связи, считают аналитики.
Из-за готовящейся реформы отрасли связи федеральные операторы связи начали предлагать малым операторам заключать с ними сервисные договоры, следует из презентаций «Ростелекома» и «ТрансТелеКома», с которыми ознакомился “Ъ”.
«Ростелеком» предлагает провайдерам схему, в которой абоненты, линии связи и техподдержка передаются ему, а взамен компаниям предлагается 30–40% выручки, обнуление расходов на СОРМ (до 15 млн руб. в год), фонд оплаты труда (до 16 млн руб. в год), платы в резерв универсального обслуживания (от 1 млн руб. в год) и сокращение регуляторных рисков, говорится в презентации компании.
«ТрансТелеКом» в своем коммерческом предложении пишет про несколько моделей в формате FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). Например, в партнерской модели операторам не нужна будет лицензия, у них не будет обязательств перед регулятором, а взамен они получат процент от выручки, сохранят «последнюю милю» и сфокусируются на развитии.
Ранее “Ъ” писал, что законопроект о реформе отрасли связи может поступить в Госдуму до конца года. В нем Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости сети, внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения (см. “Ъ” от 9 октября). Подробнее о параметрах реформы “Ъ” писал 24 апреля.
В «Ростелекоме» сообщили, что с рядом операторов уже «идет предварительное обсуждение такой модели». Представитель оператора пояснил, что компания активно развивает бизнес-модель FVNO и «видит в ней большие перспективы». «Компания уже успешно реализовала FVNO-проекты с «МегаФоном», Т2, МТС. Мы открыты к сотрудничеству как с крупными игроками, так и с региональными операторами»,— говорят в пресс-службе компании. Там также отмечают, что проекты носят «взаимовыгодный характер» и «положительно сказываются на развитии рынка телеком-услуг в регионах России».
В «ТрансТелеКоме» “Ъ” также сказали, что уже несколько лет развивают на операторском рынке модель FVNO. По словам представителя компании, такая модель «предусматривает различные сценарии сотрудничества, гибко и адаптивно учитывает ресурсы и потребности операторов», что «расширяет возможности доступа» к сервисам связи для «сотен тысяч пользователей» в РФ.
Источник, знакомый с ситуацией в федеральных операторах, говорит, что в презентациях речь идет об «исключительно коммерческом и добровольном» сотрудничестве.
По его словам, владельцы небольших операторов «будут стабильно получать деньги за использование инфраструктуры, избегая затрат на СОРМ и выполнение других регуляторных требований».
Тем не менее представители малых операторов считают, что условия, предлагаемые крупными игроками, невыгодны. Глава Ассоциации малых операторов регионов Дмитрий Галушко говорит, что «операторы в них фактически становятся монтажниками, а "Ростелеком" забирает себе абонентов». Такие предложения на рынке, по его словам, вызваны реформой отрасли связи: «Ее детали пока непонятны. Операторы пока думают, нужно ли им это».
Если раньше «Ростелеком» «хотя бы покупал компании», то теперь фактически предлагает условия, при которых «забирает 60% бизнеса» без вложений, сетует исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
Это может быть интересно тем малым операторам, у которых альтернатива — закрытие бизнеса, утверждает управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Часть положений новой стратегии связи ставит под угрозу «выживаемость» их бизнеса, указывает он. В свою очередь, для крупных провайдеров это понятная дополнительная выручка и возможные доходы при понятной экономике издержек, говорит он.