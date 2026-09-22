Ключ вне доступа

Абоненты операторов связи во время выборов не могли заключить договор на дистанционное оформление сим-карт и eSIM в «Госключе». По данным “Ъ”, это связано с тем, что eSIM продолжают использоваться при организации атак БПЛА, и на время проведения голосования возможность заключить договор через госсервис была отключена. Для бизнеса операторов такие меры вряд ли оказались чувствительными, оформление с использованием «Госключа» в основном распространено среди дистанционных каналов продаж и в агентских схемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

С 17 сентября абоненты операторов связи не могли заключить договоры с помощью «Госключа», об этом “Ъ” рассказал источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил еще один собеседник. Пользователи при попытке оформить договор с оператором связи получали сообщение следующего содержания: «По техническим причинам временно недоступно подписание договоров об оказании услуг связи». К вечеру 21 сентября, по данным “Ъ”, функция заработала.

«Госключ» — это приложение от Минцифры, в котором можно подписывать с телефона или планшета юридически значимые документы, заключать договоры в электронном виде. «Госключ» в том числе используется для дистанционного оформления eSIM. Ранее “Ъ” писал, что власти обсуждают запрет на регистрацию eSIM из-за границы (см. “Ъ” от 23 июня), так как такие карты используются для организации налетов на территорию России.

По данным “Ъ”, недоступность «Госключа» была связана с вопросами безопасности — eSIM продолжают использовать в беспилотниках. Для этого на время выборов Минцифры отключало операторов связи от «Госключа», и мера является временной, говорит собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что доступ к «Госключу» был временно ограничен «в связи с проведением технологических работ»: «Все операторы мобильной связи были о них предупреждены. В настоящее время работы завершены. Пользователи могут подписывать договоры связи "Госключом"». В министерстве добавили, что "Госключ" не единственный способ подписания договоров: их можно оформить в салонах связи лично, дистанционно с использованием квалифицированной электронной подписи или через биометрию.

Максут Шадаев, глава Минцифры, в апреле 2023 года про возможность заключать договоры с использованием приложения «Госключ»: «Это тоже такой новый клиентский опыт».

«Самостоятельное заключение договора на услуги мобильной связи и активация сим-карты через приложение "Госключ" сегодня являются одним из наиболее востребованных способов подключения у наших абонентов»,— говорят в «МегаФоне». На сегодняшний день около 10% продаж «СберМобайла» приходится на цифровой формат подключения, говорит директор по коммуникациям «СберМобайла» Павел Никифоров: «Мы видим устойчивый интерес к дистанционному оформлению услуг связи: цифровые каналы становятся привычнее и понятнее для жителей страны разных возрастов». В «Вымпелкоме», МТС, «Т2 Мобайле», «Т-Мобайле» отказались от комментариев.

Ограничение заключения договоров мобильной связи происходит впервые, говорит исполнительный директор «Объединенной телекоммуникационной корпорации» Ярослав Дубовиков. «Мера ограничения подписания договоров на услуги связи (eSim) с использованием "Госключа" может говорить о том, что общее количество заключаемых по такой схеме договоров несет серьезные риски, поскольку оформляется с нарушением,— уверен он.— Мошенники и атакующие инфраструктуру используют взломанные аккаунты "Госуслуг" для получения доступа к "Госключу" и оформлению сим-карт». При этом он говорит, что такие ограничения серьезно не сказались на операторском бизнесе: «Оформление с использованием "Госключа" больше развито для дистанционных каналов продаж или агентских схем. Серьезных финансовых потерь подобные ограничения не несут».

«Для противоправных целей теоретически может использоваться как физическая сим-карта, так и eSIM. Поэтому вопрос скорее в надежности идентификации абонента при оформлении договора и контроле использования сим-карт, чем в том, в каком именно формате существует SIM»,— считает основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко. eSIM не является какой-то особой «дроновой» технологией, говорит эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев: «Это лишь формат абонентского модуля. Для мобильной сети его функции близки к функциям обычной сим-карты. eSIM не увеличивает дальность связи и не делает беспилотник незаметнее». Мера может быть эффективной как дополнительный барьер, так как осложняет быстрый дистанционный выпуск новых eSIM в период повышенного риска, говорит он: «Но уже активированные профили могут работать».

Алексей Жабин