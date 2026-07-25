Мечтают ли акулы об электрокабелях?

160 лет назад, 27 июля 1866 года, подводный кабель соединил Ирландию и восточное побережье Америки по дну Атлантического океана. Так была установлена постоянная телеграфная связь между Старым и Новым светом. Сегодня пять континентов связывают несколько сотен кабелей, которые осуществляют передачу почти всей информации в мире. Как устроены эти магистрали и что им угрожает — в материале «Ъ».

Интернет на дне По данным компании TeleGeography, по дну океанов, морей, озер и рек прокинуты 602 действующих коммуникационных кабеля, еще 93 — в процессе прокладки. Суммарная длина всех кабелей составляет 1,9 млн км, и если их соединить, то можно 47 раз обернуть Землю по экватору, пять раз связать планету с Луной или, к примеру, дотянуться до космического телескопа «Джеймс Уэбб», изучающего объекты нашей Солнечной системы. Согласно данным ООН, по подводным волоконно-оптическим кабелям сегодня идет около 99% международного интернет-трафика, тогда как спутники, вопреки распространенному мнению, обеспечивают лишь 1% — они ценны мобильностью, но катастрофически уступают кабелям в пропускной способности. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практически все — от бесперебойного просмотра потоковых видео и работы веб-сайтов до проведения банковских транзакций и функционирования международной системы SWIFT — обеспечивает скрытая под водой инфраструктура, проводя колоссальные объемы данных со скоростями в сотни Тбит/с. В числе крупнейших «точек приземления» — хабов, где кабели выходят на сушу: мировой финансовый центр Сингапур (46 кабелей), индонезийский город-остров и зона свободной торговли Батам (20), крупнейший порт Средиземноморья французский Марсель (16), родина Болливуда индийский Мумбаи (15) и экономический центр Саудовской Аравии Джедда (14).

От меди до оптоволокна Идея связать континенты подводным проводом возникла сразу после успешного запуска телеграфной линии в Великобритании в 1839 году. Первые «подводные» эксперименты ставил американский изобретатель и художник Сэмюэл Морзе, создатель той самой азбуки. В 1842 году он проложил кабель по дну Нью-Йоркской бухты — тогда это была обычная медная проволока с каучуковой изоляцией и пеньковой обмоткой. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1925 год, Нью-Йорк. Вывод на берег кабеля, соединяющего берега Италии и США Фото: German Federal Archives Кабель в резервуаре судна Monarch, 1955 год Фото: Mariners’ Museum Collection Подготовка к спуску кабеля на судне Monarch, 1955 год Фото: Mariners’ Museum Collection Спуск кабеля на дно, 1995 год Фото: Mariners’ Museum Collection Следующая фотография 1 / 4 1925 год, Нью-Йорк. Вывод на берег кабеля, соединяющего берега Италии и США Фото: German Federal Archives Кабель в резервуаре судна Monarch, 1955 год Фото: Mariners’ Museum Collection Подготовка к спуску кабеля на судне Monarch, 1955 год Фото: Mariners’ Museum Collection Спуск кабеля на дно, 1995 год Фото: Mariners’ Museum Collection В 1858 году кабелем длиной 4 тыс. км соединили берега США и Великобритании — восемь медных проводов были изолированы гуттаперчей и защищены просмоленной коноплей с железной оболочкой. Поздравительная телеграмма от королевы Виктории президенту США Джеймсу Бьюкенену шла 17 часов. Кабель прослужил всего месяц. С тех пор технологии постоянно развивались: телеграфные сети сменились телефонными, а затем появилось оптоволокно. Внутри современного подводного кабеля, защищенного многослойной броней, находятся несколько пар оптических волокон толщиной с человеческий волос, по которым зашифрованные данные передаются в виде световых импульсов, генерируемых лазерами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокладка кабеля — сложнейшая операция, которая может занимать несколько лет. Сначала океанографы и инженеры изучают карты и рельеф дна, определяя наиболее безопасный маршрут: кабель должен огибать подводные вулканы, течения, скалы, рифы и затонувшие корабли. Саму прокладку осуществляют специальные суда — кабелеукладчики. Кабель, намотанный на огромные цилиндрические карусели, спускают с кормы судна. На мелководье и у берега его закапывают в траншею с помощью подводного плуга, чтобы защитить от якорей и тралов. В открытом океане он просто укладывается на дно, при этом на глубоководье его толщина может быть равна толщине садового шланга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник компании France Telecom с оптоволоконным кабелем

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Сотрудник компании France Telecom с оптоволоконным кабелем

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Владыки кабелей Долгое время основными владельцами и заказчиками подводной инфраструктуры были телекоммуникационные консорциумы, но в последнее десятилетие игроки изменились. Крупнейшие пользователи подводных сетей — технологические гиганты Google, Microsoft, Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). На их долю приходится около 70% всего трафика. Компании активно инвестируют в собственные кабели для снижения стоимости передачи данных и увеличения глобальной пропускной способности. Среди новинок — Equiano, соединяющий Португалию с ЮАР (15 тыс. км, 150 Тбит/с) и MAREA, пролегающий между США и Испанией (6,6 тыс. км, 224 Тбит/с). Equiano назван в честь Олауды Эквиано — известного нигерийского писателя и борца против рабства, а название MAREA пришло из испанского языка — marea переводится как «волна». Как вы кабель назовете… Зачастую названия кабелей — это аббревиатуры, состоящие из начальных букв названий континентов, стран или городов, которые они соединяют. Примеры: IEX (India Europe Xpress), JGA–S (Japan—Guam—Australia South), SAS–2 (Saudi Arabia—Sudan–2) или CJFS (Cayman—Jamaica Fiber System). Однако немало примеров более творческого подхода к именованию. Кабель, соединяющий Великобританию и Нидерланды, носит название морского чудища из древнегреческой мифологии Сциллы. 11 прибрежных городов Бразилии связывает «Бразильская гирлянда». На Аляску интернет проводит «Айррак» — этим словом называют искусство плетения из веревки или сухожилий у коренных народов региона. Первый кабель компании Google, проложенный по дну Тихого океана, носит имя первооткрывательницы радиоактивности Марии Кюри. Другие примеры: берега Египта и Иордании соединяет «Коралловый мост», по дну между Данией и Норвегией прокинута «Морская сельдь», Австралию и Новую Зеландию опоясывает «Тасманское кольцо», Японию с западным побережьем США связывает «Единство». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Все кабели условно можно разделить на две группы, исходя из того, что они соединяют: трансграничные, которые, как правило, имеют хабы в нескольких странах и достигают длины в несколько тысяч километров, и кабели внутреннего пользования, которые обеспечивают связь внутри отдельного государства, часто островного. Есть уникальные примеры: в той же Бразилии с 2022 года реализуется проект Norte Conectado — кабель прокладывают по дну Амазонки, крупнейшей реки на Земле. Более 50% всех действующих кабелей изготовлены пятью компаниями—производителями оптоволокна. Лидер на рынке — французская Alcatel Submarine Networks (ASN, 22,9% всех кабелей), за ней с отрывом идут американская SubCom (12,9%), японская Nippon Electric Corporation (NEC, 7,6%), китайская Hengtong Marine Network Technologies (HMN Tech, 6,2%) и итальянская Prysmian Group (2,8%). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страны-рекордсмены по количеству используемых кабелей — США (283 кабелей), Индонезия (264), Канада (160), Великобритания (155), Филиппины (120), Япония (118), Бразилия (107), Италия (81), Испания (73) и Норвегия (58). Число кабелей растет: если в 1990-х на дно опускали в среднем по десять кабелей в год, то в последние годы число доходит до 20. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия эксплуатирует 12 кабелей — в Балтийском, Беринговом, Охотском, Черном, Японском морях, а также в Керченском и Татарском (между Охотским и Японским морями) проливах. Самый длинный из ныне действующих отечественных кабелей — созданная китайской HMN Tech магистраль в 2,1 тыс. км, она связывает Камчатский полуостров (Петропавловск-Камчатский) с материком (Анадырь). С 2021 года прокладывается трансарктический подводный кабель протяженностью 12,6 тыс. км и пропускной способностью 52–104 Тб/с. Амбициозный проект оценочной стоимостью в 65 млрд руб. под названием «Полярный экспресс» должен обогнуть всю Россию и соединить Териберку (Мурманская область) и Владивосток. Поначалу его планировалось реализовать к 2026 году, сейчас сроки сдвинуты на 2028-й.

Длинный и еще длиннее Растет не только число, но и длина кабелей. Если в 1990-х средняя длинна составляла 900 км, то в 2020-х они растягиваются уже на 4 тыс. км. Самый длинный в мире кабель — 2Africa, он имеет протяженность 45 тыс. км. С 2024 года он соединяет 33 страны на трех континентах, огибая Африку по Атлантическому и Индийскому океанам, Красному и Средиземному морям. Им владеет консорциум, в который входят Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и множество телеком-операторов, среди которых China Mobile, Telecom Egypt и Djibouti Telecom. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекорд скоро будет побит. Анонсированный той же Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) кабель Waterworth к 2030 году соединит восточное побережье США с западным, попутно связав Южную Африку, Южную Азию и ряд других регионов. Общая длина составит 50 тыс. км — это больше, чем окружность Земли. Проект призван расширить экономическое сотрудничество, цифровую инклюзию и открыть возможность технологического развития во всех регионах, куда дотянется кабель.

Акулы, якоря и шпионы При всей своей мощности и масштабности подводная сеть уязвима. Ежегодно фиксируется более 100 повреждений кабелей. В 2010 году на YouTube появилось видео, на котором небольшая акула кусает кабель, а затем как ни в чем не бывало уплывает. Так в сети распространился миф об объявленной морскими хищниками войне против интернета. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тупоносая шестижаберная акула (Hexanchus griseus) кусает кабель. Скриншот из видео 16-летней давности Фото: @Sudmike / Youtube.com Обложка исследования 1930 года о рыбьих укусах глубоководных швартовных тросов (слева) и иллюстрация из него: следы от зубных порезов на пластиковом кожухе буксируемой акустической антенны Фото: Woods Hole Oceanographic Institution Следующая фотография 1 / 2 Тупоносая шестижаберная акула (Hexanchus griseus) кусает кабель. Скриншот из видео 16-летней давности Фото: @Sudmike / Youtube.com Обложка исследования 1930 года о рыбьих укусах глубоководных швартовных тросов (слева) и иллюстрация из него: следы от зубных порезов на пластиковом кожухе буксируемой акустической антенны Фото: Woods Hole Oceanographic Institution Биологи отмечают, что акул действительно могут привлекать старые кабели — они принимают медные провода за добычу из-за электромагнитного излучения, которое улавливают их рецепторы. Однако, по данным ООН, доля акул в повреждении сетей составляет меньше 1%. Около 80% инцидентов происходят по вине людей: суда и корабли повреждают кабели якорями. К примеру, в 2008 году из-за неудачно брошенного якоря без интернета остались 75 млн жителей Среднего Востока и Индии. Также повреждения вызывают землетрясения, подводные оползни и даже извержения вулканов. К примеру, в 2022 году подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай лишил интернета жителей тихоокеанского островного государства Тонга, разорвав 827-километровый кабель, соединяющий страну с Фиджи. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кабелеукладочное судно у берегов Германии Фото: Stefan Sauer / DPA / AFP Коммуникационный кабель в цеху китайской компании HMN Tech Фото: Liang Xiaopeng / Imaginechina / AFP Кабель американской компании SubCom Фото: @subcom_llc Следующая фотография 1 / 3 Кабелеукладочное судно у берегов Германии Фото: Stefan Sauer / DPA / AFP Коммуникационный кабель в цеху китайской компании HMN Tech Фото: Liang Xiaopeng / Imaginechina / AFP Кабель американской компании SubCom Фото: @subcom_llc Помимо уязвимости к механическим повреждениям эксперты отмечают уязвимость национальной безопасности. Известна американская секретная операция «Цветы плюща» по прослушке подводных линий связи ВМФ СССР в начале 1970-х годов. Тогда США перехватывали данные, которые передавались по кабелю в Охотском море. В 2013 году бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден рассказывал, что британские и американские спецслужбы якобы перехватывали данные по 200 кабелям в рамках сделки с американской телекоммуникационной компанией AT&T. Другой пример — предполагаемая диверсия 2022 года на кабеле ААЕ-1, который обеспечивает интернетом более 20 стран — от Индии до Италии. Инцидент, который Европарламент назвал актом «морского терроризма», произошел в районе Суэцкого канала, по дну которого проходит до 20 кабелей. Без связи тогда остались более 100 млн человек. В 2024 году из-за атаки хуситов в Красном море были повреждены кабели ААЕ-1, Seacom, TGN и EIG, что затронуло около 25% мирового трафика. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе соцсетей и других интернет-сервисов. В текущем году после объявления блокады Ормузского пролива Иран поставил ультиматум международному бигтеху: если Google, Microsoft и Amazon не заплатят за использование подводных кабелей в Ормузском проливе, Тегеран их перережет. Эксперты предупреждали, что атака на кабели может спровоцировать каскадную «цифровую катастрофу» на нескольких континентах, однако, судя по всему, Иран так и не решился перерезать важнейшую артерию мировой экономики.

Текст: Андрей Егупец