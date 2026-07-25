Мечтают ли акулы об электрокабелях?
«Ъ» измерил подводные магистрали, которые обеспечивают мир интернетом
160 лет назад, 27 июля 1866 года, подводный кабель соединил Ирландию и восточное побережье Америки по дну Атлантического океана. Так была установлена постоянная телеграфная связь между Старым и Новым светом. Сегодня пять континентов связывают несколько сотен кабелей, которые осуществляют передачу почти всей информации в мире. Как устроены эти магистрали и что им угрожает — в материале «Ъ».
Интернет на дне
По данным компании TeleGeography, по дну океанов, морей, озер и рек прокинуты 602 действующих коммуникационных кабеля, еще 93 — в процессе прокладки. Суммарная длина всех кабелей составляет 1,9 млн км, и если их соединить, то можно 47 раз обернуть Землю по экватору, пять раз связать планету с Луной или, к примеру, дотянуться до космического телескопа «Джеймс Уэбб», изучающего объекты нашей Солнечной системы.
Согласно данным ООН, по подводным волоконно-оптическим кабелям сегодня идет около 99% международного интернет-трафика, тогда как спутники, вопреки распространенному мнению, обеспечивают лишь 1% — они ценны мобильностью, но катастрофически уступают кабелям в пропускной способности.
Практически все — от бесперебойного просмотра потоковых видео и работы веб-сайтов до проведения банковских транзакций и функционирования международной системы SWIFT — обеспечивает скрытая под водой инфраструктура, проводя колоссальные объемы данных со скоростями в сотни Тбит/с.
В числе крупнейших «точек приземления» — хабов, где кабели выходят на сушу: мировой финансовый центр Сингапур (46 кабелей), индонезийский город-остров и зона свободной торговли Батам (20), крупнейший порт Средиземноморья французский Марсель (16), родина Болливуда индийский Мумбаи (15) и экономический центр Саудовской Аравии Джедда (14).
От меди до оптоволокна
Идея связать континенты подводным проводом возникла сразу после успешного запуска телеграфной линии в Великобритании в 1839 году. Первые «подводные» эксперименты ставил американский изобретатель и художник Сэмюэл Морзе, создатель той самой азбуки. В 1842 году он проложил кабель по дну Нью-Йоркской бухты — тогда это была обычная медная проволока с каучуковой изоляцией и пеньковой обмоткой.
В 1858 году кабелем длиной 4 тыс. км соединили берега США и Великобритании — восемь медных проводов были изолированы гуттаперчей и защищены просмоленной коноплей с железной оболочкой. Поздравительная телеграмма от королевы Виктории президенту США Джеймсу Бьюкенену шла 17 часов. Кабель прослужил всего месяц. С тех пор технологии постоянно развивались: телеграфные сети сменились телефонными, а затем появилось оптоволокно.
Внутри современного подводного кабеля, защищенного многослойной броней, находятся несколько пар оптических волокон толщиной с человеческий волос, по которым зашифрованные данные передаются в виде световых импульсов, генерируемых лазерами.
Прокладка кабеля — сложнейшая операция, которая может занимать несколько лет. Сначала океанографы и инженеры изучают карты и рельеф дна, определяя наиболее безопасный маршрут: кабель должен огибать подводные вулканы, течения, скалы, рифы и затонувшие корабли.
Саму прокладку осуществляют специальные суда — кабелеукладчики. Кабель, намотанный на огромные цилиндрические карусели, спускают с кормы судна. На мелководье и у берега его закапывают в траншею с помощью подводного плуга, чтобы защитить от якорей и тралов. В открытом океане он просто укладывается на дно, при этом на глубоководье его толщина может быть равна толщине садового шланга.
Сотрудник компании France Telecom с оптоволоконным кабелем
Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP
Владыки кабелей
Долгое время основными владельцами и заказчиками подводной инфраструктуры были телекоммуникационные консорциумы, но в последнее десятилетие игроки изменились. Крупнейшие пользователи подводных сетей — технологические гиганты Google, Microsoft, Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). На их долю приходится около 70% всего трафика. Компании активно инвестируют в собственные кабели для снижения стоимости передачи данных и увеличения глобальной пропускной способности. Среди новинок — Equiano, соединяющий Португалию с ЮАР (15 тыс. км, 150 Тбит/с) и MAREA, пролегающий между США и Испанией (6,6 тыс. км, 224 Тбит/с). Equiano назван в честь Олауды Эквиано — известного нигерийского писателя и борца против рабства, а название MAREA пришло из испанского языка — marea переводится как «волна».
Как вы кабель назовете…
Зачастую названия кабелей — это аббревиатуры, состоящие из начальных букв названий континентов, стран или городов, которые они соединяют. Примеры: IEX (India Europe Xpress), JGA–S (Japan—Guam—Australia South), SAS–2 (Saudi Arabia—Sudan–2) или CJFS (Cayman—Jamaica Fiber System).
Однако немало примеров более творческого подхода к именованию. Кабель, соединяющий Великобританию и Нидерланды, носит название морского чудища из древнегреческой мифологии Сциллы. 11 прибрежных городов Бразилии связывает «Бразильская гирлянда». На Аляску интернет проводит «Айррак» — этим словом называют искусство плетения из веревки или сухожилий у коренных народов региона. Первый кабель компании Google, проложенный по дну Тихого океана, носит имя первооткрывательницы радиоактивности Марии Кюри.
Другие примеры: берега Египта и Иордании соединяет «Коралловый мост», по дну между Данией и Норвегией прокинута «Морская сельдь», Австралию и Новую Зеландию опоясывает «Тасманское кольцо», Японию с западным побережьем США связывает «Единство».
Все кабели условно можно разделить на две группы, исходя из того, что они соединяют: трансграничные, которые, как правило, имеют хабы в нескольких странах и достигают длины в несколько тысяч километров, и кабели внутреннего пользования, которые обеспечивают связь внутри отдельного государства, часто островного. Есть уникальные примеры: в той же Бразилии с 2022 года реализуется проект Norte Conectado — кабель прокладывают по дну Амазонки, крупнейшей реки на Земле.
Более 50% всех действующих кабелей изготовлены пятью компаниями—производителями оптоволокна. Лидер на рынке — французская Alcatel Submarine Networks (ASN, 22,9% всех кабелей), за ней с отрывом идут американская SubCom (12,9%), японская Nippon Electric Corporation (NEC, 7,6%), китайская Hengtong Marine Network Technologies (HMN Tech, 6,2%) и итальянская Prysmian Group (2,8%).
Страны-рекордсмены по количеству используемых кабелей — США (283 кабелей), Индонезия (264), Канада (160), Великобритания (155), Филиппины (120), Япония (118), Бразилия (107), Италия (81), Испания (73) и Норвегия (58). Число кабелей растет: если в 1990-х на дно опускали в среднем по десять кабелей в год, то в последние годы число доходит до 20.
Россия эксплуатирует 12 кабелей — в Балтийском, Беринговом, Охотском, Черном, Японском морях, а также в Керченском и Татарском (между Охотским и Японским морями) проливах. Самый длинный из ныне действующих отечественных кабелей — созданная китайской HMN Tech магистраль в 2,1 тыс. км, она связывает Камчатский полуостров (Петропавловск-Камчатский) с материком (Анадырь). С 2021 года прокладывается трансарктический подводный кабель протяженностью 12,6 тыс. км и пропускной способностью 52–104 Тб/с. Амбициозный проект оценочной стоимостью в 65 млрд руб. под названием «Полярный экспресс» должен обогнуть всю Россию и соединить Териберку (Мурманская область) и Владивосток. Поначалу его планировалось реализовать к 2026 году, сейчас сроки сдвинуты на 2028-й.
Длинный и еще длиннее
Растет не только число, но и длина кабелей. Если в 1990-х средняя длинна составляла 900 км, то в 2020-х они растягиваются уже на 4 тыс. км.
Самый длинный в мире кабель — 2Africa, он имеет протяженность 45 тыс. км. С 2024 года он соединяет 33 страны на трех континентах, огибая Африку по Атлантическому и Индийскому океанам, Красному и Средиземному морям. Им владеет консорциум, в который входят Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и множество телеком-операторов, среди которых China Mobile, Telecom Egypt и Djibouti Telecom.
Рекорд скоро будет побит. Анонсированный той же Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) кабель Waterworth к 2030 году соединит восточное побережье США с западным, попутно связав Южную Африку, Южную Азию и ряд других регионов. Общая длина составит 50 тыс. км — это больше, чем окружность Земли. Проект призван расширить экономическое сотрудничество, цифровую инклюзию и открыть возможность технологического развития во всех регионах, куда дотянется кабель.
Акулы, якоря и шпионы
При всей своей мощности и масштабности подводная сеть уязвима. Ежегодно фиксируется более 100 повреждений кабелей. В 2010 году на YouTube появилось видео, на котором небольшая акула кусает кабель, а затем как ни в чем не бывало уплывает. Так в сети распространился миф об объявленной морскими хищниками войне против интернета.
Биологи отмечают, что акул действительно могут привлекать старые кабели — они принимают медные провода за добычу из-за электромагнитного излучения, которое улавливают их рецепторы. Однако, по данным ООН, доля акул в повреждении сетей составляет меньше 1%.
Около 80% инцидентов происходят по вине людей: суда и корабли повреждают кабели якорями. К примеру, в 2008 году из-за неудачно брошенного якоря без интернета остались 75 млн жителей Среднего Востока и Индии.
Также повреждения вызывают землетрясения, подводные оползни и даже извержения вулканов. К примеру, в 2022 году подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай лишил интернета жителей тихоокеанского островного государства Тонга, разорвав 827-километровый кабель, соединяющий страну с Фиджи.
Помимо уязвимости к механическим повреждениям эксперты отмечают уязвимость национальной безопасности. Известна американская секретная операция «Цветы плюща» по прослушке подводных линий связи ВМФ СССР в начале 1970-х годов. Тогда США перехватывали данные, которые передавались по кабелю в Охотском море.
В 2013 году бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден рассказывал, что британские и американские спецслужбы якобы перехватывали данные по 200 кабелям в рамках сделки с американской телекоммуникационной компанией AT&T. Другой пример — предполагаемая диверсия 2022 года на кабеле ААЕ-1, который обеспечивает интернетом более 20 стран — от Индии до Италии. Инцидент, который Европарламент назвал актом «морского терроризма», произошел в районе Суэцкого канала, по дну которого проходит до 20 кабелей. Без связи тогда остались более 100 млн человек.
В 2024 году из-за атаки хуситов в Красном море были повреждены кабели ААЕ-1, Seacom, TGN и EIG, что затронуло около 25% мирового трафика. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе соцсетей и других интернет-сервисов.
В текущем году после объявления блокады Ормузского пролива Иран поставил ультиматум международному бигтеху: если Google, Microsoft и Amazon не заплатят за использование подводных кабелей в Ормузском проливе, Тегеран их перережет. Эксперты предупреждали, что атака на кабели может спровоцировать каскадную «цифровую катастрофу» на нескольких континентах, однако, судя по всему, Иран так и не решился перерезать важнейшую артерию мировой экономики.